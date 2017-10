Santander gaña 5.077 millóns ata setembro, un 10% máis

Banco Santander obtivo un beneficio atribuído de 5.077 millóns de euros no nove primeiros meses do ano, o que supón un aumento do 10% con respecto ao mesmo período de 2016, segundo informou este xoves a entidade.

Sucursal do banco Santander | Fonte: Europa Press

O banco que preside Ana Botín explicou que o repunte do seu beneficio débese ao incremento da calidade e a recurrencia dos ingresos, xunto co control de custos e unha mellora da calidade do crédito.

A entidade rexistrou este resultado tras destinar 515 millóns de euros a cargos extraordinarios.

Así, no terceiro trimestre, o grupo apuntouse uns cargos non recorrentes de 300 millóns de euros pola integración do Popular, de 85 millóns de euros pola integración da unidade comerciante polo miúdo e da banca de consumo en Alemaña, e de 130 millóns por empresas participadas, activos intangibles e outros conceptos.

Excluíndo estas partidas, o beneficio ordinario do Santander no nove primeiros meses situouse en 5.592 millóns de euros, un 15% máis.

O cociente de morosidade do banco baixou ata o 4,24%, debido principalmente ao acordo para vender 30.000 millóns de activos inmobiliarios do Popular. Excluído o Popular, o cociente de mora do Grupo Santander caeu ata o 3,51%.