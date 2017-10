(AMP) Santander gaña 5.077 millóns ata setembro, un 10% máis, tras cargos de 300 millóns por Popular

Banco Santander obtivo un beneficio atribuído de 5.077 millóns de euros no nove primeiros meses do ano, o que supón un aumento do 10% con respecto ao mesmo período de 2016, segundo informou este xoves a entidade.

O banco que preside Ana Botín explicou que o repunte do seu beneficio débese ao incremento da calidade e a recurrencia dos ingresos, xunto co control de custos e unha mellora da calidade do crédito.

A entidade rexistrou este resultado tras destinar 515 millóns de euros a cargos extraordinarios.

Así, no terceiro trimestre, o grupo apuntouse uns cargos non recorrentes de 300 millóns de euros pola integración do Popular, de 85 millóns de euros pola integración da unidade comerciante polo miúdo e da banca de consumo en Alemaña, e de 130 millóns por empresas participadas, activos intangibles e outros conceptos.

Excluíndo estas partidas, o beneficio ordinario do Santander no nove primeiros meses situouse en 5.592 millóns de euros, un 15% máis.

O cociente de morosidade do banco baixou ata o 4,24%, debido principalmente ao acordo para vender 30.000 millóns de activos inmobiliarios do Popular. Excluído o Popular, o cociente de moura do Grupo Santander caeu ata o 3,51%.

Botín resaltou que a entidade presentou uns resultados "sólidos" este trimestre, con tendencias positivas e unha mellor calidade de ingresos en todos os mercados nos que opera.

"Estamos moi contentos cos avances conseguidos desde que compramos Banco Popular en xuño. Ampliamos o capital necesario, alcanzado un acordo para a venda dos activos inmobiliarios e recuperado máis de 10.000 millóns de depósitos de clientes", subliñou.

De cara ao futuro, Botín afirmou que a entidade seguirá centrada en aumentar a vinculación de clientes e investir en tecnoloxía para ofrecer a mellor experiencia de cliente posible.

"Vemos potencial para seguir xerando crecemento rendible nos nosos mercados e confiamos en que cumpriremos todos os nosos obxectivos comerciais e financeiros, entre eles, o de aumentar o beneficio por acción a dobre díxito en 2018", resaltou.

O grupo seguiu mostrando tendencias positivas en todos os mercados, con subidas nos ingresos en oito do dez mercados principais.

A marxe bruta aumentou un 12%, ata 36.330 millóns de euros (+10% en euros constantes), mentres que a marxe de intereses e os ingresos por comisións repuntaron un 12% e un 15%, respectivamente (10% e 12% en euros constantes).

A diversificación entre mercados maduros e emerxentes segue sendo unha das principais fortalezas do grupo, con crecemento do beneficio ordinario en nove dos 10 mercados principais. Entre xaneiro e setembro, Europa achegou un 52% dos beneficios e América, un 48%.

No terceiro trimestre estanco, excluídos os cargos extraordinarios, o grupo obtivo un beneficio de 1.976 millóns de euros, un 17% máis (20% en euros constantes) que no mesmo período do ano anterior.

Cos extraordinarios, que inclúen custos de integración do Popular, o beneficio atribuído foi de 1.461 millóns de euros, un 14% menos.

POPULAR XERA PERDAS DE 122 MILLÓNS.

En España, sen contar Popular, o beneficio atribuído aumentou un 61%, ata 914 millóns de euros, polo efecto dun cargo neto extraordinario de 216 millóns de euros do ano anterior. Sen este impacto, o beneficio creceu un 16%, grazas á captación de clientes e ao aumento da transaccionalidad.

O crédito novo aumentou significativamente, cun crecemento do 30% en hipotecas e do 14% en crédito ao consumo, á vez que a morosidade baixou en 83 puntos básicos, ata o 4,99%, nos últimos 12 meses.

En canto a Popular, a entidade xerou unha perda atribuída de 122 millóns de euros por un cargo non recorrente de 300 millóns de euros rexistrado no terceiro trimestre para custos de integración.

Entre xuño e setembro, o grupo avanzou "significativamente" no proceso de integración: completou unha ampliación de capital de 7.072 millóns de euros; acordou a venda do 51% dos activos inmobiliarios a Blackstone; iniciou o cambio de marca, e abriu a rede de caixeiros de Santander aos clientes de Popular.

O cociente de capital CET1 'fully loaded' repuntó oito puntos básicos no trimestre, ao 10,80%. Excluíndo os extraordinarios, o cociente de capital aumentaría ao 10,86%.

Santander volveu cumprir o seu obxectivo de aumentar o valor neto contable (TNAV) por acción, que aumentou un 2% durante o trimestre ata 4,20 euros, e reitera o seu obxectivo de xerar un crecemento a dobre díxito do beneficio por acción en 2018.