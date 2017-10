CESM e O'Mega desconvocan a folga de facultativos ao lograr un calendario de negociación sobre a Carreira Profesional

A coalición de sindicatos médicos profesionais formada por CESM Galicia e O'Mega desconvocaron a folga de persoal facultativo prevista para os días 2 e 3 de novembro tras lograr un calendario de negociación sobre a Carreira Profesional.

En declaracións a Europa Press, o presidente de CESM-Galicia, José María Escudeiro, explicou que aínda que nun primeiro momento na reunión mantida o mércores parecía "imposible" un acordo, finalmente alcanzárono no encontro de representantes da Dirección de Recursos Humanos do Sergas co Comité de Folga da coalición.

A coalición sindical explica, nun comunicado, que decidiu desconvocar a folga de persoal facultativo porque "se conseguiu a aceptación, por parte da Administración, dun calendario de negociación, de Carreira Profesional Ordinaria exclusivo para persoal licenciado sanitario, pechado, con data final da mesma no mes de xuño de 2018".

Ademais, sinala que a Carreira profesional Ordinaria que salga desa negociación "será de aplicación á totalidade dos licenciados sanitarios, o que debe entenderse, porque non os exclúe, a fixos, interinos, eventuais e tamén a licenciados sanitarios dependentes da Consellería de Sanidade".

"Dado o peche en banda sobre a creación dun proceso extraordinario, puidemos conseguir, de momento, un denominado sistema de encadre do persoal licenciado sanitario no que se concede, mediante un proceso transitorio, a adquisición dun único grao por encima do que se teña na actualidade", destacan os sindicatos médicos.

Respecto diso, concretan que este procedemento "de encadre" levará a efecto no segundo semestre de 2018, "no que se realizará a súa convocatoria e recoñecemento administrativo".

Así mesmo, unha vez finalizado o proceso de negociación da Carreira Profesional Ordinaria, en xuño de 2018, no ano 2019 procederase ao seu abono, engaden.

Por último, destacan que "se eliminou do acordo un parágrafo no que se esixía á coalición o manter a paz social ata a finalización do proceso". "O que significaba que non poderiamos facer ningún tipo de mobilización no caso de que a negociación non transcorrese polas canles adecuadas, polo que temos as mans libres para protestar como consideremos oportuno, se durante a negociación preténdennos impor algo que non nos satisfaga", conclúen.

FOLGA

Tras a desconvocatoria desta folga de persoal facultativo, para o 2 e 3 de novembro mantense ata a data o paro convocado pola plataforma sindical formada por CIG, CC.OO., UXT, CSIF, SAE e Satse para esixir á Xunta a "recuperación de dereitos" dos profesionais do Sergas.

Sobre esta convocatoria, o doutor Escudeiro desmarcou á coalición de sindicatos médicos e subliñou que, aínda que queren "recuperar todo", optaron por "priorizar a Carreira Profesional" porque "afecta a moita xente que leva moito tempo discriminada". "Parécenos o máis urxente", sentenciou.