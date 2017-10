Un incendio causa danos materiais nunha explotación agrícola en Lalín (Pontevedra), pero logran salvar aos animais

Un incendio nunha explotación gandeira situada en Goiás, no concello pontevedrés de Lalín, causou importantes danos materiais, pero os propietarios, en colaboración cos servizos de emerxencia desprazados, lograron sacar a tempo os animais do seu interior, polo que ningún resultou afectado.

Segundo informou o 112 Galicia, debido a este incendio ardeu un tractor, unha empacadora e varios rolos de herba almacenados no interior do inmoble.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) tivo constancia do incendio sobre as 2,00 horas deste xoves a través da chamada de varios particulares.

Tras recibir a alerta, os profesionais do CIAE puxeron en marcha un dispositivo no que participaron os Bombeiros de Ou Deza, membros do GES de Lalín e a Guardia Civil.

Ademais, ante a inseguridade de que algunha persoa se puidese ver afectada, púxose en alerta ao 061, pero finalmente non foi non foi necesaria a súa intervención. Tamén se informou da situación ao servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

Pasadas as 7,00 horas deste xoves os Bombeiros confirmaron a total extinción do lume.