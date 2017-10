(AV) O paro baixa en 19.800 persoas (-10%) o terceiro trimestre e sitúase en 181.700 desempregados

O parou baixou en Galicia en 19.800 persoas no terceiro trimestre do ano fronte ao tres meses anteriores, un 9,8% menos, máis que o descenso do 4,7% estatal. Así, o total de desempregados baixa dos 200.000 e sitúase en 181.700, segundo os datos da enquisa de poboación activa (EPA) que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Paro | Fonte: Europa Press

Pola súa banda, o número de ocupados en Galicia aumenta en 23.600 (+2,25%) de forma intertrimestral ata 1.072.500. A taxa de ocupación sobe un 1,1% ata o 45,8%.

En España, o paro baixou en 182.600 persoas no terceiro trimestre do ano respecto ao trimestre anterior, un 4,66% menos, o que situou o número total de desempregados en 3.731.700 persoas, a súa cifra máis baixa desde o cuarto trimestre de 2008, segundo datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

(HABERÁ AMPLIACIÓN)