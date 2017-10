A Consellería de Sanidade considera "estratéxica e prioritaria" a implantación dun sistema de Carreira Profesional ordinario no sistema sanitario público de Galicia despois de chegar a un acordo que permitiu desconvocar a folga de facultativos sinalada por esta coalición o 2 e 3 de novembro e a indefinida do mes de decembro.

Nun comunicado de prensa, Sanidade confirmou que o Sergas e os sindicatos médicos CESM e O'Mega chegaron a "un acordo en materia de Carreira Profesional do persoal licenciado do Sergas".

"Grazas ao acordo acadado, procederase á negociación das bases da carreira ordinaria de todo o persoal licenciado sanitario, que deberá estar rematada no mes de xuño de 2018", explica Sanidade.

Nestas bases de carreira ordinaria, engade a Consellería, contemplarase un sistema transitorio de encadre para unha soa vez, a un único grao (grao I ou sucesivo).

Sanidade aclara que "o recoñecemento deste grao requirirá un mínimo de permanencia como persoal estatutario fixo e responderá a un procedemento específico de avaliación, que se determinará nas bases da futura carreira ordinaria".

Ademais, engade que durante o segundo semestre de 2018 procederase á convocatoria e recoñecemento administrativo dos novos graos de desenvolvemento profesional derivados do sistema transitorio.

OUTRAS MEDIDAS

A Consellería de Sanidade destaca, así mesmo, que "esta nova medida de recoñecemento á Carreira Profesional" engádese a outras adoptadas como a firma do Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas de persoal estatutario de maio de 2017.

Tamén lembra os incrementos retributivos do 1% nos anos 2016 e 2017 ou o complemento específico adicional das pagas extraordinarias nos meses de xuño e decembro do presente ano, ao que suma o recente acordo en Mesa Sectorial mediante o que o Sergas será "o primeiro servizo de saúde do Estado en pór en marcha un procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para o persoal estatutario".