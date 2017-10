Medio Rural cifra en 48,65 as hectáreas queimadas no incendio forestal extinguido en Viana do Bolo (Ourense)

A Consellería do Medio Rural cifra en 48,65 as hectáreas queimadas no incendio forestal extinguido na noite do mércores no municipio ourensán de Viana do Bolo.

Este lume comezou ás 13,05 horas do mércores na parroquia de San Mamede, na localidade de Viana do Bolo, e quedou extinguido ás 21,10 horas da mesma xornada.

As últimas estimacións apuntadas por Medio Rural sitúan a superficie calcinada en 48,65 hectáreas, delas 1,45 de arborado e o resto de monte raso.

Para a súa extinción mobilizáronse, concretou a Consellería do Medio Rural, cinco axentes, 15 brigadas, sete motobombas, dúas pas, oito helicópteros e un avión.

Este incendio forestal en Viana do Bolo rexistrouse nunha xornada cun novo aumento das temperaturas na Comunidade galega, tempo seco que se manterá nos próximos días.