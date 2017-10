A mesa de idade do Concello de Fene (A Coruña) decidiu non debater a moción de censura presentada polo PP e Somos Fene ao alegar que "non se dan as circunstancias" para iso.

O motivo é que os edís de Somos Fene recorreran no xulgado o seu pase ao grupo do non adscritos, pero non a expulsión dese grupo, polo que "son considerados tránsfugas", segundo esgrimiu a presidenta da mesa de idade, Mariela Aguilar, do BNG.

A outra integrante da mesa de idade mostrou a súa oposición a esta decisión e, ao termo da sesión, o candidato á Alcaldía do PP, Gumersindo Galego, adiantou que presentarán denuncia no xulgado ao estimar que se trata de "un delito de prevaricación".

(HABERÁ AMPLIACIÓN CON FOTO)