Retiran o tapiado do edificio okupado polo que houbo disturbios en Santiago tras o requirimento do concello

Os propietarios do edificio situado no casco histórico de Santiago de Compostela que foi okupado polo colectivo 'Escarnio e Maldizer' retirou o tapiado con bloques de formigón do inmoble en cumprimento dun requirimento do Concello compostelán.

Retiran o tapiado de formigón do edificio okupado en Santiago | Fonte: Europa Press

Fontes do Consistorio santiagués explicaron que a empresa propietaria encargou a operarios a retirada destes bloques en cumprimento do expediente aberto por tapiar o edificio con materiais prohibidos na zona vella da cidade, que está protexida por un plan monumental.

O desaloxo deste inmoble situado no casco histórico de Santiago de Compostela, declarado en 1985 Patrimonio da Humanidade pola Unesco, tivo lugar en maio deste ano e provocou diversos disturbios na cidade así como unha batalla política entre os grupos políticos municipais.

O antigo local da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos levaba pechado desde 2011 e fora okupado en 2014. Desde entón, o colectivo 'Escarnio e Maldizer' realizou no seu interior actividades como cursos de judo, boxeo, guitarra, batukadas, teatro ou baile tradicional galego.