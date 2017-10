A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cre que a decisión de Renfe de manter ao director de Seguridade na Circulación da empresa pública, Antonio Lanchares, quen presentou a súa dimisión nos pasados días tras coñecer que o xuíz que investiga a causa do accidente do Alvia cítao como investigado, mostra "a incapacidade do poder político de asumir as súas responsabilidades".

O tren Alvia, instantes despois de descarrilar na curva de Angrois | Fonte: Europa Press

"Cada día é máis evidente que aí si que hai unha trama política para ocultar as responsabilidades desa catástrofe", considerou Pontón, a preguntas dos medios.

Lanchares presentou a dimisión nos últimos días, unha decisión que reconsiderou despois de que fose debatida este mércores no comité de dirección da empresa pública, no que Renfe mostroulle "pleno respaldo".

Pontón comparou esta situación co que se "está vendo coa vaga de incendios", na que "ninguén asume as súas responsabilidades" e "constrúense relatos sobre mentiras" debuxadas por un goberno "que non é capaz de asumir" un cambio na política forestal "pirómana".

Do mesmo xeito, tras o accidente de Angrois, os cargos políticos que tiñan que asumir esa responsabilidade "seguen escudándose e mantendo a mentira global de que todo se fixo ben".

"Son dúas expresións dun Estado onde falla algo básico en democracia, que é os responsables políticos asuman responsabilidades e non se parapeten na impunidade dunha maioría absoluta. Un fracaso do sistema democrático e unha irresponsabilidade que nunca terá o visto e prace do BNG", sinalou.

CITADO PARA O DÍA 7

O hoxe investigado polo sinistro ocorrido en Angrois en xullo de 2013, que deixou 80 mortos e a 144 persoas feridas, dirixe o seu departamento desde antes da inauguración da liña Ourense-Santiago. Está chamado a declarar nos xulgados composteláns o próximo día 7 de novembro.

Ademais, o instrutor apunta ao seu papel na desconexión do sistema de control da velocidade 'ERTMS' embarcado no convoi.

E é que foi Lanchares quen solicitou a desconexión por problemas de incompatibilidades, ante o que recibiu a autorización, o mesmo día, do director de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, o outro alto cargo investigado neste caso.

O titular do Xulgado de Instrución número 3 da capital galega investígaos a ambos por posible fallo na preceptiva avaliación de riscos da liña de alta velocidade.

Trata de determinar, desta maneira, se concorreron neste accidente máis responsabilidades penais que a que lle atribúe ao maquinista por conducir despistado (tras recibir unha chamada do interventor) e tomar a curva da Grandeira cun exceso de velocidade.