Visto para sentenza o xuízo da Campión, cunha redución de petición de pena para o único procesado

O xuízo pola 'Operación Campión', sobre supostas concesións irregulares de subvencións públicas a través da firma farmacéutica Nupel, quedou este xoves visto para sentenza na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo, após tres sesións. Así, finalizou a vista após a comparecencia dun funcionario de Facenda como testemuña, que deixou claro que a "contabilidade" de Nupel "non expresaba a situación real da empresa".

Xuízo do 'Campión' en Lugo. | Fonte: Europa Press

Após o testemuño chegaron as conclusións das partes dos doce procesados, aínda que o foco situouse sobre o único que non aceptara o acordo de conformidade coa Fiscalía, acusación pública que ao peche da súa intervención cualificaba os feitos de "trama complexa".

Tan só Javier Rodríguez, socio de Proitec, empresa que ofreceu asesoramento a Nupel, non pactou coa Fiscalía que en principio lle pedía catro anos e que finalmente rebaixou a solicitude de pena a trece meses; nove meses por un delito consumado a facenda e multa de máis de dous millóns de euros e catro meses por outro de tentativa de delito contra a facenda pública e 372.000 euros de multa. A rebaixa é substancial dado que se lle retirou a acusación por suborno.

"XENEROSIDADE"

Nas conclusións finais do avogado de Rodríguez, este afeo á Fiscalía a "xenerosidade, eliminando delitos" con que tratara aos outros once investigados fronte ao seu cliente. Pola contra obxectou que Javier Rodríguez "foi penalizado".

O letrado José Luís Fiuza advertiu dunha "estratexia" pola que o resto de acusados teñen dous "motivos" para pretender unha condena a Rodríguez. "Por unha banda económico", dixo, pola repartición das multas e indemnizacións, e outro "motivo xudicial" dado que se "o absolven non pasa nada, pero se é condenado e recórrese" poderíase "admitir a nulidade das actuacións", apostilou.

A instrución da 'Operación Campión' estivo coordinada pola xuíza Estela San José, do Xulgado de Instrución número 3 de Lugo, agora destinada en Andalucía, en maio de 2011. Nela investigouse a varios cargos do Igape xunto ao empresario lucense Jorge Dorribo e o seu socio en Nupel, ademais de zarrapicar a instrución a políticos do PP, PSOE e BNG.

Antes do inicio desta terceira sesión do xuízo, Dorribo, que aceptou máis de cinco anos de prisión que se poderían reducir após varias estancias en prisión após o operativo xudicial, esquivou á prensa e tan só, de forma amable, limitouse a dar os bos días aos xornalistas sen entrar en máis detalles.

"ANOS DE INCERTEZA"

Pola súa banda, o único procesado, Javier Rodríguez, confesou que se atopaba "ben". "Sempre ben", sinalou aos medios. Así, confía "en saír ben, aínda que nunca se sabe". Ao tempo, lamentou "o sete anos" trufados de "incertezas" durante toda a instrución. "É algo duro", sentenciou á vez que volvía proclamar a súa inocencia.

Após o xuízo, o avogado José Luís Fiuza reiterou esa "estratexia clara" que sostén que mantiveron o resto de procesados para incriminar o seu defendido.

"Aos demais acusados polo delito contra a facenda pública que lles interesa? Interésalles que condenen a Javier porque saben que vai presentar recurso e que se poderían admitir, noutras instancias, as causas de nulidade e suporía que quedarían libres. Non teñen nada que perder, agora ben se lle absolvesen o tema terminaría", concluíu.