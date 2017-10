Penas de 6 meses e multas de entre 555 e 1.527 euros para 7 acusados de transportar drogada desde Alxeciras

Un total de sete acusados de transportar droga desde Alxeciras foron condenados a penas de seis meses de cárcere --cada un-- e a multas que oscilan entre os 555 e os 1.527 euros, após chegar a un acordo coa Fiscalía.

Xuízo a sete acusados de transportar droga desde Alxeciras | Fonte: Europa Press

Así, o sete acusados eluden a prisión despois de alcanzar este acordo, que declara probado que este sete acodes participaron en 2012 no transporte de droga desde o sur de España a Galicia despois de inxerir a sustancia forma de 'landras'.

Inicialmente, a Fiscalía pedía catro anos de prisión para cada un dos acusados, pero finalmente na mañá deste martes, cando se tiña que celebrar o xuízo, alcanzouse un acordo entre acusación e defensas coa conformidade dos acusados, ratificada ante a Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago.

As multas oscilan entre os 555 e os 1.527 euros en función do valor da droga incautada que portaba cada un deles. En total, foron intervidos 4.049,805 gramos de resina de cannabis, cun valor no mercado ilícito de 6.184,08 euros.

Aínda que no escrito do Ministerio Fiscal pedíase, orixinariamente, o pago dunha multa de 12.368,16 euros (o dobre do valor calculado da droga requisada), finalmente tamén se rebaixou ao total da sustancia ilegal incautada. Algúns dos acusados solicitaron o adiamento da multa.

FEITOS PROBADOS

Así as cousas, considéranse feitos probados que o sete acusados "puxéronse de acordo" para "traer desde Alxeciras até Galicia determinada cantidade de haxix" en forma de 'landras' de diferentes tamaños, en función da capacidade dos seus organismos.

Desta forma, embarcáronse nun tren en Alxeciras na mañá do 12 de xuño de 2012 após aloxarse na mesma pensión. En Madrid cambiaron de tren e tomaron outro con destino a Galicia e chegada prevista a Santiago de Compostela para as 20.37 horas.

Ao longo do percorrido, JC G.C. foi detectado e detido. A el incautáronlle 71 landras que xa expulsara do seu organismo antes de que lle fixesen baixar do tren e no hospital de Segovia expulsou outras tantas. En total, foron 142 'landras' de cannabis por un valor de 1.647,67 euros.

Os outros seis acusado continuaron a viaxe en tren e, a partir de Ourense, foron controlados por funcionarios da Policía. Todos eles baixaron en Santiago e a partir de aí foron interceptados na estación compostelá salvo S.Á.S., que "conseguiu despistar á vixilancia policial e fuxir".

Ao cinco detidos na estación fóronlles incautadas 'landras' que sumaron 2.970,805 gramos de resina de cannabis, que alcanzaría no mercado un valor de 4.563,41 euros.

Finalmente, algúns dos xa condenados foron detidos após expulsar a droga e outros liberaron as 'landras' con esta sustancia no hospital compostelán.

Ademais, cinco dos acusados, que proceden da comarca de Riberia, estiveron en prisión preventiva por este procedemento, entre 19 e 33 días.