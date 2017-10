A deputada de En Marea, Alexandra Fernández, vinculou as novas imputacións no caso do Alvia (un alto cargo de Renfe e tres técnicos da consultora pública Ineco) á aprobación no Congreso dunha comisión de investigación sobre este accidente, e augurou que, cando esta se poña en marcha, "sairán máis responsabilidades".

Alexandra Fernández (En Marea) | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, Fernández sinalou que "é evidente que por mor da comisión de investigación" empézanse a "remover responsabilidades", en alusión ao director de Seguridade na Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, que deberá comparecer ante o xulgado o próximo 7 de novembro en calidade de investigado.

A deputada de En Marea non quixo opinar sobre a dimisión errada de Lanchares (Renfe non a aceptou e defende que debe seguir por "motivos de seguridade" e polos seus "coñecementos"), pero recalcou que as novas imputacións demostran "que o caso non estaba ben investigado" e que "facía falta a comisión de investigación" no Congreso.

Así mesmo, mostrouse "convencida" de que, cando se poña en marcha de forma efectiva esa comisión, "sairán máis responsabilidades". "Pero non queremos que queden na parte de abaixo da cadea, senón que cheguen até as últimas consecuencias", sentenciou.