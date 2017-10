A portavoz de Xustiza do grupo parlamentario socialista, Patricia Vilán, advertiu da "letra pequena" do decreto de axudas da Xunta destinadas ás familias dos falecidos e hospitalizadas pola vaga de incendios vivida en Galicia a semana pasada, que están limitadas a que a investigación "determine a existencia de intencionalidade".

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciou trala vaga de incendios as citadas axudas de 75.000 euros para as familias das vítimas, ademais das de entre 60 e 103 euros por día de hospitalización.

A pesar diso, en declaracións aos medios, Vilán acusou a Feijóo de "esconder a letra pequena", posto que o artigo 6 do decreto indica que as axudas se concederán "sempre que, como resultado das investigacións iniciadas, determínese a existencia de intencionalidade".

Esta situación, sinalou, significará que as familias "só recibirán axudas" no momento de que exista "unha sentenza firme" que "probe a intencionalidade" ou "se demostre ese terrorismo incendiario do que fala Feijóo e que non aparece por ningún sitio".

Vilán advertiu que os afectados poderían estar "condenados" a "esperar" nun camiño xudicial "que pode durar anos", arremetendo así contra a "falta de escrúpulos" do Goberno de Feijóo por "utilizar ás vítimas" para vender un discurso "que non é certo".

Finalmente, avanzou a presentación de propostas parlamentarias para instar á modificación o citado artigo do decreto de axudas.