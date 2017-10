O presidente galego, partidario do 155 para evitar as “brincadeiras” de Puigdemont

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está máis pola aplicación do artigo 155 que polo non. Todo, di, depende do que faga o goberno de Puigdemont. “A súa aplicacion non depende do Goberno de Rajoy, senón dos independentista”, dixo.

Xornada de folga xeral en Cataluña tralo referendo de independencia | Fonte: Miguel Núñez.

Así, desvinculou a convocatoria anticipada de eleccións en Cataluña por parte do seu presidente, coa aplicación do 155. É dicir, que aínda que Puigdemont convoque eleccións anticipadas e disolva o seu goberno, o Executivo de Rajoy podería aplicar, igualmente, este controvertido artigo. “E que o 155 non ten que ver coas eleccións, senón coa declaración da independencia e se non se retira pois haberá que activalo”, suliñou Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

De feito, o presidente galego amosouse partidario da súa aplicación para evitar “máis brincadeiras” do president catalán. “O que busca é perpetuarse no poder”, criticou. “Non se pode aceptar leccións de quen quebrou o autogoberno. Iso non é posible”, insistiu.

“Se hai eleccións anticipadas para declarar a independencia, pois hai que aplicalo –o 155--, se se cnvocan e queda sen efecto a declaración de independencia entón falamos xa dun escenario democrático”, indicou.