Os traballadores das auxiliares de Navantia na Ría de Ferrol deciden levantar temporalmente o paro indefinido

Os operarios das empresas auxiliares que traballan nos dous estaleiros que Navantia ten a Ría de Ferrol decidiron, nunha votación en urna, a suspensión temporal da folga indefinida que mantiñan desde o pasado 5 de outubro e que estaba convocada en solitario polo sindicato CIG.

Traballadores de auxliares de Navantia na Ría de Ferrol | Fonte: Europa Press

O referendo celebrouse desde desde media mañá e até o mediodía nos estaleiros de Fene e Ferrol e arroxou un resultado de 681 votos a favor de paralizar a folga de maneira temporal e abrir un proceso de negociación cos empresarios, por 484 de manter o paro indefinido, ademais de contabilizarse 7 votos en branco e 3 nulos.

Participaron na votación un total de 1.175 traballadores, que se corresponden con aqueles que ficharan o 3 de outubro, dous días antes de iniciarse o paro, para facilitar que todos aqueles que foron despedidos ao longo do tres últimas semanas, por este conflito, puidesen exercer o seu dereito ao voto.

VOTACIÓN POR CENTROS

Por centros, no caso de Navantia Ferrol foron 478 os votos que se situaron para o levantamento temporal do paro, por 221 a favor de mantelo. Mentres, no estaleiro situado na marxe sur da ría, Navantia Fene, foi esta segunda opción, a de continuar en folga indefinida, a maioritaria, con 263 votos, por 203 para desconvocar o paro.

Finalmente, a votación púidose realizar no interior de ambos os estaleiros e estivo supervisada polos representantes dos sindicatos CIG, CC.OO., UXT e M.A.S., ademais de por integrantes dos comités de empresa das antigas Bazán e Astano.

Para esta tarde, ás 18,00 horas, foi convocada unha asemblea de traballadores ás portas do estaleiro de Ferrol, onde se lles dar trasladará ao seu conxunto do resultado desta votación.