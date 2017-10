O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestou que aplicar ou non o artigo 155 en Cataluña "non depende do Goberno" que dirixe Mariano Rajoy senón que "dos independentistas". En canto a se as eleccións anticipadas frearíano, ha replicado que, en si mesmo, "o 155 non ten nada que ver" cos comicios, polo que habería que ver que tipo de convocatoria electoral formalízase e se previamente deixouse sen efecto a declaración de independencia.

San Caetano10,00 H.- Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Compa | Fonte: Europa Press

"Se as eleccións anticipadas posibles futuras son unhas eleccións constituíntes da República Independente de Cataluña, o 155 é máis necesario que nunca. Se son porque previamente se deixou sen efecto a declaración unilateral de independencia e son unhas eleccións para gobernar unha comunidade no conxunto da nación española, estaremos a falar doutro escenario", manifestou o tamén líder do PPdeG.

"Pero para iso, téñennos que aclarar se esas eleccións non teñen nada que ver coa independencia porque a deixaron sen efecto ou se manteñen a declaración unilateral de independencia e son para constituír a República de Cataluña", agregou Feijóo, ao termo da reunión semanal do seu Goberno.

E é que Feijóo insistiu en que "aplicar o 155 non depende do Goberno, senón dos independentistas" e en que "non se aplica" para que "haxa eleccións anticipadas, senón para suspender a independencia".

A súa "opinión", en todo caso, é que é ao Goberno de España e ao Senado aos que corresponde "tomar decisións para protexer os dereitos e liberdades" dos cataláns e do conxunto dos españois. Así, insistiu en que serán os independentistas os que "asumirán a responsabilidade de que se aplique o artigo que activaron coas súas decisións".

"Se comunican, como esperamos desde hai semanas, que non hai ningunha declaración de independencia nin unha alteración da unidade de España, entendo que o Senado e o Goberno deben deliberar sobre a súa aplicación", situou Feijóo como condición esixida, á marxe de que haxa ou non eleccións.

"A ELES CORRESPÓNDELLES" A DECISIÓN

A xuízo do presidente galego, é aos independentistas aos que corresponde "deixar sen efecto" a declaración de independencia e, en consecuencia, a aplicación do 155. Pero, matizou, en vista dos cambios rexistrados ao longo das últimas horas non está claro "o que vai ocorrer".

"Non sabemos quen manda, quen lidera a Generalitat e cal é o obxectivo; só sabemos unha cousa, que, cantas máis posibilidades de burlar a Constitución, máis se lles ocorren, e máis decisións toman enfocadas a perpetuarse no poder", reflexionou.

Por iso, rexeitou que quen "crebaron o autogoberno da súa comunidade" pretendan dar "leccións de democracia e autogoberno".