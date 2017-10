O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aplaudiu o descenso do paro en Galicia que reflicte a enquisa de poboación activa (EPA) que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE) e subliñou que, "os datos, con independencia de como se miren, son bos".

En concreto, o paro baixou en Galicia en 19.800 persoas no terceiro trimestre do ano fronte ao tres meses anteriores, un 9,8% menos, máis que o descenso do 4,7% estatal. Así, o total de desempregados baixa dos 200.000 e sitúase en 181.700, cunha taxa de paro do 14,5%.

A cifra de 181.700 desempregados é a menor en Galicia en oito anos, pois desde o cuarto trimestre de 2009 sempre se superou esa cantidade (entón eran 167.600 parados).

A actual taxa de paro do 14,5% (que baixa máis de punto e medio desde o 16,1% do segundo trimestre de 2017) tamén é a menor desde o cuarto trimestre de 2009 (entón estaba no 12,8%).

Feijóo salientou que Galicia "crea máis emprego que España", que tamén rexistra "bos" datos. Así, subliñou que hoxe "hai 25.000 empregados máis que hai un ano" e aludiu tamén á baixada "importante" do paro xuvenil.

De forma global, recalcou que a taxa de paro sitúase no 14,5 por cento, "case dous puntos por baixo da media" de España, o que sitúa á comunidade "na boa senda" para cumprir o obxectivo que se marca o Goberno nos orzamentos galegos para 2018: unha taxa do 14,2 por cento no próximo exercicio.