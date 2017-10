CC.OO. denuncia unha agresión a unha celadora dunha PAC de Vigo e pide ao Sergas que a asesore xuridicamente

Comisións Obreiras denunciou que o pasado sábado unha celadora do Punto de Atención Continuada (PAC) da rúa Pizarro, en Vigo, foi agredida por unha persoa que a empuxou e agrediuna, rompéndolle as lentes e producíndolle lesións polas que se atopa de baixa actualmente.

O sindicato, que condenou "esta e todas as agresións", reclamou á Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) un "maior compromiso práctico" e que poña a disposición da traballadora a asesoría xurídica do Sergas para indicarlle posibles actuacións contra o agresor.

En relación con iso, reclamou que este suceso sexa tratado "con contundencia" e "maior respaldo" aos agredidos, e que se trate á celadora coa mesma consideración que se a agresión sufriuna un médico ou un enfermeiro. "Pedimos que os traballadores poidan desenvolver as súas tarefas con tranquilidade e seguridade", apostilou.

Neste marco, solicitou que o servizo de admisión conte cun mostrador pechado, un botón-alarma do pánico e persoal de seguridade; unhas medidas que, remarcou, "xa deberían estar a funcionar desde este ano segundo procedementos internos que eles mesmos estableceron".