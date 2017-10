(AM)A Xunta activa o luns 21 millóns para paliar os danos dos incendios e indemnizar polos falecidos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que unha única orde conxunta agrupará todas as axudas para os afectados pola vaga de incendios que arrasou Galicia a mediados de outubro. A contía total, que é ampliable e aúna tanto axudas como actuacións directas do Goberno, sitúase ao redor dos 21 millóns de euros e inclúe as indemnizacións polo catro vítimas mortais. A orde publicarase o luns no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Incendios en San Mamede | Fonte: Europa Press

Ao termo do Consello da Xunta e, a pesar de que no decreto marco as indemnizacións polos falecidos --que a semana pasada cifráronse en 75.000 euros-- aparecían condicionadas a que se demostrase que os lumes foron intencionados, Feijóo esgrimiu que esta formulación responde a "unha cláusula de estilo", pero subliñou que non hai dúbida de que os seus herdeiros cobrarán.

"Entendemos que no catro casos (dúas mortes en Nigrán, unha en Vigo e outra en Carballeda de Avia) os lumes foron intencionados ou traen causa de lumes intencionados", esgrimiu Feijóo, quen tamén desmentiu as acusacións da oposición en relación a que as familias terían que esperar como mínimo a que haxa sentenza.

"A oposición podería preguntar porque non é así. O único que teñen que facer é solicitalo e abonarémolo. Nada de esperar, con independencia de que haxa sentenza firme ou non", aseverou o presidente, quen confirmou, na liña do que xa apuntou o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, que comparecerá no Parlamento o 7 de novembro.

Na súa intervención ante os medios, reivindicou que, con esta orde, o Goberno galego "ofrece unha resposta inmediata" para as necesidades xurdida ante unha vaga de incendios "atípicos e extraordinarios". A partir da próxima semana, ademais, explicou que o teléfono gratuíto '900.81.54.00' estará activo, funcionará todos os días de 8 a 22,00 horas e asesorará e informará os cidadáns sobre as axudas.

11 MILLÓNS PARA AXUDAS

Feijóo diferenciou entre axudas por 11 millóns e, a maiores, actuacións directas de varias consellerías que, no caso de Medio Rural, ascenderán a 7 millóns de euros --consolidación de chans e restauración de zonas queimadas--; no de Medio Ambiente a 1,1 millóns --rexeneración dos chans danados polos incendios nos parques naturais dando prioridade ao restablecemento do hábitat na Baixa Limia-Serra do Xurés debido á presenza de especies catalogadas en perigo de extinción--.

No caso de Economía, en colaboración coa Fundación Incyde, resérvase un millón para un programa de reparación e continuidade a negocios afectados polos lumes; e no de Infraestruturas e Vivenda, a 700.000 euros --para reparar diversas estradas da provincia de Pontevedra--.

Nunha segmentación das axudas por departamentos da Xunta, a vicepresidencia destinará 1,5 millóns a establecer convenios de colaboración coas deputacións provinciais para facer fronte aos gastos derivados das actuacións levadas a cabo como consecuencia dos incendios e aos danos causados nos bens e dereitos de titularidade municipal.

A Axencia de Turismo destinará axudas para a reposición da numerosa sinalización turística queimada (500.000 euros) e para os titulares de establecementos turísticos afectados os incendios (outros 500.000 euros). Ademais, a Secretaría Xeral para ou Depote habilitará 100.000 euros para as asociacións, clubs e entidades deportivas polos danos nas súas instalacións.

A Consellería de Facenda será a encargada de outorgar as axudas por danos persoais cunha partida de 350.000 euros. Para os casos de falecemento e incapacidade absoluta fíxanse 75.000 euros por vítima. Nos casos de lesións que causasen hospitalización, incluiranse os gastos de asistencia médica e hospitalización, así como outros danos persoais que se acrediten.

TECOR, VIVENDAS DANADAS E ALOXAMENTO

Polo que respecta a Medio Ambiente, haberá axudas para que os titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor) cun orzamento de 300.000 euros. Estas axudas estarán destinadas aos propietarios destes espazos para facer fronte aos traballos de recuperación e protección dos recursos, así como de elementos tales como refuxios, fontes, comederos, bebedoiros, ou outras infraestruturas.

A Consellería de Infraestruturas reserva dous millóns a sufragar os gastos en vivendas danadas e nos seus aveños doméstico. Diferenciarase entre vivendas habituais e residencias ocasionais.

No caso das vivendas de residencia habitual, o importe máximo das axudas poderá alcanzar "o cento por cento" do valor de reparación ou reposición do inmoble danado, sen que en ningún caso o importe de dicha axuda poida superar o 75 por cento do prezo máximo de venda dunha vivenda protexida na mesma localidade. No caso das residencias ocasionais, o importe máximo será dun 40 por cento do valor da reparación ou reposición do inmoble danado.

Ademais, nesta mesma consellería, existe unha partida de 550.000 euros para sufragar os gastos de aloxamento provisional das persoas cuxas vivendas resultaron danadas.

OUTRAS AXUDAS E POSIBILIDADE DE ANTICIPO

A Consellería de Economía contribuirá con 3 millóns de euros na execución de obras de recuperación e reconstrución de establecementos comerciais --cun límite de 600.000 euros por establecemento-- e no financiamento das devanditas actuacións, cunha liña de préstamos con bonificacións de intereses ao cero por cento.

Medio Rural habilitará 1,5 millóns para a reparación dos danos en infraestruturas agrarias e pistas forestais; gastos de madeira amontoada queimada e de curta, recollida e astillado da madeira queimada non comercial; para cubrir a morte de gando ou a perda de colmeas das explotacións gandeiras e apícolas; e para a adquisición de alimentación complementaria.

A Consellería do Mar, así mesmo, destinará un millón para reparar danos causados nos bancos marisqueiros derivados dos incendios.

Feijóo anunciou que se habilitarán "anticipos do cento por cento no caso das señalaciones turísticas, de até o 80 por cento na reparación de vivendas, do 50 por cento no caso das relacionadas con Medio Ambiente, do 25 por cento nos alugueres e do 25 por cento nos establecementos comerciais.

Ademais, as contías relacionadas cos danos persoais resolverase leste mesmo ano, do mesmo xeito que as dos alugueres.

REXEITAMENTO Ás CRÍTICAS DE DESCOORDINACIÓN E DIMISIÓNS

Na quenda de preguntas, sobre o cambio de modelo forestal, Feijóo ha replicado que está en tramitación un plan forestal e remitiuse á súa comparecencia no Parlamento para profundar nesta cuestión. Tamén rexeitou as críticas de descoordinación e afeou aos concellos que non conten coas brigadas financiadas pola Xunta. "No Val Miñor sabemos que concellos non as quixeron", advertiu.

Sobre a petición de dimisións e, en concreto, a do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, que leva máis de dúas décadas á fronte da área, reivindicou o labor da Xunta "que traballaba para apagar mentres outros estaban a prender", así como a "rapidez" nas axudas. Tamén considerou "inxusto" responsabilizar a unha única persoa, "a este director xeral", do ocorrido.

"Cada un terá a súa opinión sobre os cargos, os datos de éxitos en extinción hai que collelos no ano 2009 e ver lexislatura por lexislatura para facer a análise", reflexionou, antes de concluír que o orzamento de 2018 aumenta en 10 millóns a partida de extinción, até os 180.