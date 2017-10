O comité executivo da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) expresou o seu "total apoio" ao presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, após as peticións de dimisión chegadas dos seus predecesores (José Manuel Fernández Alvariño e Antonio Diéter) e da patronal de Ourense.

En rolda de prensa após a reunión do comité executivo, o presidente da patronal coruñesa, Antonio Fontenla, manifestou que o respaldo a Arias dos empresarios coruñeses mantense "sen fisuras" após unhas declaracións nas que o presidente da CEG avogou por unha consulta pactada entre Cataluña e o Estado español.

Fontenla, quen lembrou que no seu momento apoiou a Arias para presidir a patronal galega, considerou que estas manifestacións foron feitas como "unha especie de reflexión" a título "persoal" e que, con elas, non quixo ir "en contra" da declaración institucional feita polos empresarios galegos. Nese texto, expuñan unha España "unida" e co diálogo "como única opción".

Ademais, dixo de Arias que é unha persoa "avanzada" e nese perfil interpretou unhas declaracións que foron cuestionadas por outros membros da patronal galega, en particular desde as estruturas de Pontevedra e Ourense.

"COUSAS QUE VEÑEN DE ATRÁS"

Preguntado a que atribúe estas peticións de dimisión, Fontenla respondeu que "se cadra hai cousas que veñen de atrás". "De persoas que agora non teñen o protagonismo", engadiu admitindo as diverxencias xurdidas para a elección do novo presidente da CEG.

Con todo, instou ao "consenso" para avanzar en "a modernización" desta patronal. Así, lembrou que a próxima semana reuniranse para abordar esta modernización dos estatutos.

CATALUÑA

En canto á situación en Cataluña, remitiuse ao documento oficial feito público pola CEG. "Ese é o punto de vista oficial", recalcou Fontenla, para quen no caso do problema catalán "nunca se debeu chegar a este punto". "É algo que hai que solucionar", engadiu.

Así, na súa opinión, hai que seguir "a liña democrática" e garantir que non haxa "violacións do espírito democrático". Tamén rexeitou que se pretenda "saír gratis" do Estado español, en alusión á débeda da comunidade autónoma catalá.

Mentres, a xunta directiva da Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) solicitou este mércores, por unanimidade, a dimisión de Arias polas súas manifestacións sobre Cataluña e por "mostrarse partidario dunha subida xeneralizada de salarios sen respectar a liberdade de negociación de convenios colectivos".