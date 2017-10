Touriño e Laxe arrouparán a Gonzalo Caballero no congreso no que será ratificado como novo líder do PSdeG

Por primeira vez desde que saísen da Xunta, os expresidentes socialistas Fernando González Laxe e Emilio Pérez Touriño intervirán ante o congreso do PSdeG. Farano esta fin de semana, no conclave no que o vigués Gonzalo Caballero será referendado como secretario xeral após imporse nas primarias a Juan Díaz Villoslada.

Este xesto, como sinalou o PSdeG, expresa a intención do novo líder socialista de "afianzar o seu proxecto de renovación contando coas mellores referencias históricas" do partido.

Ten un simbolismo similar ao ensaiado por José Ramón Gómez Besteiro no congreso no que foi ratificado, en 2013, cando reuniu no Auditorio de Galicia a todos os que foran até a data secretarios xerais e tamén aos expresidentes. Con todo, naquela ocasión, non falaron ante o plenario.

OUTRAS VISITAS

Xunto coas intervencións de ambos os exmandatarios, no XIII Congreso do PSdeG, que terá lugar no compostelán Palacio de Congresos, está previsto que tomen tamén a palabra o xefe de filas do partido a nivel federal, Pedro Sánchez, para a clausura; e o seu responsable de Organización, José Luis Ábalos, na xornada do sábado.

Así mesmo, na tradicional quenda de saúdos, falará a primeira muller que ocupou o cargo institucional de maior rango en Galicia: trátase de Dolores Villarino, quen fose presidenta do Parlamento na etapa do bipartito, e considerada moi próxima a Gonzalo Caballero.

Ademais, entre os asistentes que acudirán a esta cita figura o secretario xeral do PSOE na Comunidade de Madrid, José Manuel Franco, e o líder de Xuventudes Socialistas, Aitor Bouza. Tamén estarán os responsables en Galicia de UXT, José Antonio Gómez; de CC.OO., Ramón Sarmiento; e Unións Agrarias, Roberto García.

COMPOSICIÓN DA EXECUTIVA

Adicionalmente, no congreso que os socialistas galegos celebrarán esta fin de semana tamén se someterá a referendo dos máis de 500 delegados a executiva que compoña Gonzalo Caballero, na que Xoaquín Fernández Leiceaga perfílase como novo presidente.

Segundo fontes socialistas consultadas por Europa Press, o obxectivo desta designación sería "dar un papel de máxima relevancia" a quen no seu día se retirou da carreira das primarias para liderar o partido e apostou por un pacto con quen hoxe é o secretario xeral electo.

De confirmarse este paso, suporía recuperar para a executiva unha figura á que non se recorría desde 2012. Naquel momento, após vencer a Elena Espinosa no congreso por 33 votos, Pachi Vázquez situou no posto ao exalcalde de Lugo Xosé López Orozco.

En paralelo a este cargo, considerado tradicionalmente de carácter simbólico, Leiceaga mantería o seu papel na Cámara, tamén debido a que o novo xefe de filas do PSdeG non ten asento no Hórreo. Entraría, en todo caso, de producirse a renuncia dalgún dos catro deputados socialistas por Pontevedra.

OUTROS NOMES

Á marxe, fontes da contorna de Gonzalo Caballero deron por feito a Europa Press que o avogado coruñés Pablo Arangüena; a xornalista compostelá Noa Díaz, filla do histórico Ceferino Díaz; o deputado lucense José Antonio Quiroga; e o portavoz en Arteixo, Martín Seco, acharán acomodo no seu equipo.

Todos eles forman parte --xunto con outros como Iván Vaqueiro (Porriño), Jorge Tuñas (Negreira), Elva Carreira (A Pastoriza) e Nicolás González Casares (Lalín)-- da plataforma 'En Positivo. Por un Novo Socialismo Galego', un movemento xurdido en 2012 para "impulsar a renovación" tanto do proxecto político como dos equipos do PSdeG.