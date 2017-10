Adolfo Domínguez reduce un 60% as súas perdas no seu primeiro semestre e eleva un 7% as vendas

Adolfo Domínguez reduciu un 60% as súas perdas no primeiro semestre fiscal (desde marzo a agosto), até 4,9 millóns de euros, á vez que obtivo unhas vendas de 54,7 millóns de euros, o que supón un incremento do 7% respecto ao mesmo período de 2016, o mellor crecemento do primeiro semestre en cinco anos.

Desta forma, acumula xa cinco trimestres consecutivos (desde o segundo trimestre de 2016) con incremento de facturación, segundo informou a firma galega, cun crecemento das súas vendas por tenda do 14% até agosto.

Após o cambio de xestión realizado pola empresa nos últimos meses, a marxe bruta tamén mellorou cun crecemento do 18,6%, mentres que o resultado operativo mellorou nun 68%.

Adolfo Domínguez pechou agosto cunha rede de 495 tendas en 30 países. En Europa as súas vendas comparables aumentaron nun 10,1%, con especial crecemento en España; en México, subiron nun 9,8%; en Xapón, creceron un 7,2% e no resto do mundo, un 3,2%.