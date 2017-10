Feridas dúas persoas ao chocar contra un poste na Pobra (A Coruña) e outra nunha saída de vía en Salceda (Pontevedra)

Dúas persoas resultaron feridas nunha saída de vía rexistrada na Pobra do Caramiñal (A Coruña) e outra noutro sinistro en Salceda de Caselas (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, no primeiro accidente o vehículo no que viaxaban as vítimas chocou contra un poste da iluminación pública. O sinistro produciuse na rúa de Fernández Albor sobre as 19,00 horas do xoves.

As dúas persoas feridas xa conseguiran abandonar o vehículo polos seus propios medios, segundo o alertante, polo que o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou ao 061 e aos Bombeiros de Ribeira. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Policía Local.

Por outra banda, en Salceda de Caselas outra persoa resultou ferida após sufrir unha saída de vía e o seu coche acabou encaixándose contra unhas pedras. Os feitos tiveron lugar nunha das vías do Polígono de Ou Cerquido.

Un particular chamou ao 112 Galicia ás 20,10 horas do xoves, após o que o 112 informou ao 061, aos Bombeiros de Baixo Miño, á Policía Local e á Guardia Civil de Tráfico.