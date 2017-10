Declarado un incendio nunha casa no Casco Vello de Vigo

Efectivos de Emerxencias de Vigo trasladáronse a unha vivenda situada no Casco Vello de Vigo, onde se declarou un incendio, no que non transcendeu se había moradores no interior.

Foto: Incendio Casco Vello Vigo | Fonte: Europa Press

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112, o primeiro aviso recibírono sobre as 10,00 horas deste venres, cando varios particulares alertaron de que unha casa, localizada na rúa Pobladores número 47, estaba a arder e saía fume polas xanelas e a cheminea.

Por iso, o 112 Galicia deu aviso aos Bombeiros de Vigo e á Policía Local, que xa tiñan constancia destes feitos. Ademais, mobilizou a urxencias sanitarias, de forma preventiva, ao non saber de momento se hai persoas dentro da vivenda.