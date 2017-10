Novas manifestacións en cidades e vilas galegas en apoio de Cataluña e contra a aplicacion do 155

Todas as grandes cidades e as principais vilas galegas serán o escenario este venres pola noite de diversas concentracións "en solidariedade co pobo de Catalunya" pola aplicación do artigo 155, que implica a suspensión da autonomía.

Manifestación en Lleida no día de folga xeral en Cataluña tralo referendo de independencia | Fonte: Miguel Núñez.

"Diante da escalada represiva que o Estado Español está a exercer en Catalunya, e diante da activación do artigo 155 da constitución española, verdadeiro golpe de estado á democracia, desde a CIG temos que responder, e así o facemos, solidarizándonos co pobo catalán e exixindo do Estado Español que cese no seu empeño por calar a voz de quen unicamente quere expresarse en liberdade e exercer o seu dereito a decidir", indica a CIG nun comunicado.

Esta entidade, xunto con outros sindicatos e partidos políticos chama a participar nas concentracións convocadas pola Plataforma Galiza con Catalunya que terán lugar ás 20: 00 horas, agás en Cangas, que será ás 19:00 horas.

"O Estado porfía en aplicar a represión, impón sancións económicas e administrativas e encarcera persoas por motivos políticos, por defenderen o dereito do pobo catalán a se expresar sobre o seu propio futuro", indica este sindicato. "Nun momento tan difícil para o soberanismo catalán, que vive ameazado por unha verdadeira cruzada contra a liberdade exercida polo estado español, e por unha actuación brutalmente represiva de todos os poderes do Estado, queremos transmitir desde a Confederación Intersindical Galega toda a solidariedade de clase ao pobo de Catalunya", engade.

As concentraciósn previstas serán en:

· Santiago: Praza do Toural, 20h

· A Coruña: Subdelegación do Goberno, 20h

· Lugo: Subdelegación do Goberno, 20h

· Ourense: Subdelegación do Goberno, 20h

· Pontevedra: Praza da Peregrina, 20h

· Vigo: Farola de Urzaiz, 20h

· Ferrol: Praza Amada García, 20h

· Ribadeo: Concello, 20h

· Viveiro: Concello, 20h

· Cangas: Concello, 19h

· Vilagarcía, Praza de Galiza, 20h