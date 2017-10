A firma de hipotecas sobre vivendas sobe un 39,2% en agosto en Galicia, dez puntos máis que a media

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 973 o pasado mes de agosto en Galicia, o que representa un incremento do 39,2% respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Vivendas | Fonte: Europa Press

En canto ao capital prestado nestas 973 operacións, que supoñen un 15,4% máis que en xullo, ascendeu a case 98,42 millóns de euros, un 49% máis que en agosto de 2016 e un 20,2% da contía correspondente ao mes anterior.

Sobre o total de leiras, a firma de hipotecas alcanzou as 1.452 en agosto na comunidade galega, por un capital total de algo máis de 204,9 millóns de euros.

As leiras rústicas levaron 6,69 millóns, en 39 operacións; mentres que ás urbanas correspondéronlle 1.413 rúbricas de hipotecas, por 198,22 millóns.

Destas últimas, 973 foron as constituídas sobre vivendas (98,42 millóns), asináronse 14 hipotecas sobre solares (12,13 millóns) e os 426 restantes teñen que ver con outro tipo de leiras urbanas. A maior parte, 1.299, materializáronse en bancos (por 188,47 millóns).

No que respecta ás leiras rústicas, 37 das hipotecas realizáronse en bancos, por unha cantidade de 6,17 millóns e as outras dúas noutras entidades, por 515.000 euros.

Por outra banda, en agosto en Galicia houbo 1.532 cancelacións de hipotecas, 993 de vivendas, 29 de solares e 440 doutras urbanas. Até 70 hipotecas sobre leiras rústicas tamén foron canceladas. Do total, 1.415 das hipotecas canceladas estaban asinadas con bancos e 117 con outras entidades.

Por último, 248 leiras galegas executaron cambios rexistrais o oitavo mes do ano: 180 novaciones, 62 subrogaciones do acredor e seis do debedor. Por natureza da leira, 241 foron leiras urbanas (162 vivendas) e sete, rústicas.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 26.583 o pasado mes de agosto, cifra un 29,1% superior á do mesmo mes de 2016.

Este repunte interanual, co que se acumulan catro meses consecutivos de alzas, é lixeiramente inferior ao experimentado en xullo, cando as vivendas hipotecadas aumentaron un 32,9%.

O importe medio das hipotecas sobre vivendas creceu un 0,7% respecto de agosto de 2016, até os 111.488 euros, mentres que o capital prestado subiu un 30% en taxa interanual, até situarse en 2.963,6 millóns de euros.

En taxa mensual (agosto sobre xullo), as hipotecas sobre vivendas incrementáronse un 6,9%, mentres que o capital prestado retrocedeu un 0,3%.

O tipo de interese medio para os préstamos hipotecarios sobre vivendas alcanzou o pasado mes de agosto o 2,77%, fronte ao 3,24% do mesmo mes de 2016, cun prazo medio de 23 anos. O 59,6% das hipotecas sobre vivendas constituíuse a tipo variable, en contraste co 40,4% que se asinou a tipo fixo. Estas últimas aumentaron un 55,4% en taxa anual.

Para as hipotecas sobre vivendas a tipo variable, o tipo de interese medio ao comezo foi do 2,58%, fronte ao 3,16% para as de tipo fixo. En ambos os casos os tipos foron menores aos rexistrados en agosto de 2016.

ANDALUCÍA E MADRID, Á CABEZA

Por comunidades autónomas, as que rexistraron o pasado mes de agosto un maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas foron Andalucía (5.877), Comunidade de Madrid (4.471) e Cataluña (3.987).

No oitavo mes do ano, a constitución de hipotecas sobre vivendas aumentou en 14 comunidades autónomas respecto ao mesmo mes de 2016 e baixou en Aragón (-26,2%), Cantabria (-16,9%) e A Rioxa (-1,2%). As rexións que presentaron os maiores incrementos foron Andalucía (+50,2%), Madrid (+42,9%) e Galicia (+39,2%).

Pola súa banda, as comunidades nas que se prestou máis capital para a constitución de hipotecas sobre vivendas foron Madrid (695,5 millóns), Cataluña (534,5 millóns) e Andalucía (504,4 millóns).

AUMENTAN AS HIPOTECAS TOTAIS

De acordo cos datos do organismo estatístico, durante o oitavo mes do ano constituíronse 35.772 hipotecas sobre leiras rústicas e urbanas (dentro destas últimas inclúense as vivendas), cifra que supón un aumento do 20,9% respecto de agosto de 2016.

O capital dos créditos hipotecarios concedidos repuntó un 23,5% respecto ao mesmo mes do ano anterior, até os 5.113,5 millóns de euros, en tanto que o importe medio das hipotecas constituídas sobre o total de leiras ascendeu a 142.947 euros, un 2,2% máis.

O tipo de interese medio para o total de leiras situouse no 2,64%, cun prazo medio de 22 anos. Para as hipotecas a tipo variable, que representan o 62,3% do total, o tipo de interese medio foi do 2,44% ao comezo, mentres que se situou no 3,11% para as de tipo fixo.

CAMBIOS NAS CONDICIÓNS

En canto ás hipotecas con cambios rexistrais, en agosto sumaron 6.372, un 37,3% menos que no mesmo mes de 2016. En vivendas, o número de hipotecas que modifican as súas condicións diminuíu un 38,3%.

Atendendo á clase de cambios nas condicións, en agosto producíronse 5.067 novaciones (ou modificacións producidas coa mesma finalidade financeira), cun descenso interanual do 36,1%.

O número de operacións que cambiaron de entidade (subrogaciones ao acredor) baixou un 45,5%, mentres que o número de hipotecas nas que cambiou o titular do ben hipotecado (subrogaciones ao debedor) descendeu un 24,6%.

Das 6.372 hipotecas que cambiaron as súas condicións en agosto, o 40,4% debéronse a modificacións nos tipos de interese. Despois do cambio de condicións, a porcentaxe de hipotecas a interese fixo aumentou do 8,9% ao 14,6% e o de hipotecas a interese variable caeu do 89,8% ao 85%.

O euribor é o tipo ao que se referencian a maioría das hipotecas a tipo variable. Após a modificación de condicións, o interese medio tanto dos préstamos nas hipotecas a tipo fixo retrocedeu 1,4 puntos, mentres que o das hipotecas a tipo variable baixou 1,3 puntos.