As vendas do comercio polo miúdo aumentan un 1,1% en setembro en Galicia e a ocupación repunta un 1,8%

As vendas do comercio polo miúdo subiron un 1,1% en setembro en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, de modo que acumulan un incremento do 2,3% no que vai de ano, de acordo coas cifras que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pola súa banda, a ocupación experimentou un aumento do 1,8% o noveno mes do ano en comparación con igual período de 2016, após descender un 1,5% respecto de agosto. De media no que vai de ano, o emprego no sector rexistra un repunte do 1,8%.

No conxunto estatal, as vendas do comercio comerciante polo miúdo subiron un 2,2% en setembro respecto ao mesmo mes de 2016, taxa catro décimas superior á do mes anterior e, con este avance, a facturación do sector encadea cinco meses consecutivos de alzas interanuais.

Eliminados os efectos estacionales e de calendario, a facturación do comercio comerciante polo miúdo creceu un 2,1% no noveno mes do ano, catro décimas máis que en agosto.

Pola súa banda, o emprego no sector do comercio comerciante polo miúdo aumentou un 1,6% en setembro respecto ao mesmo mes de 2016, a mesma taxa que en agosto. Con este avance encadéanse xa 41 meses consecutivos de ascensos interanuais da ocupación.

En taxa mensual (setembro sobre agosto), as vendas do comercio comerciante polo miúdo subiron un 0,4%, en contraste co aumento do 0,1% do mes anterior e do estancamento que sufriron un ano antes.