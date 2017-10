Avalancha de críticas a Arrimadas por introducir o problema da obesidade infantil en Galicia no debate catalán

"A obesidade infantil? Se se deixa de vivir cos galegos seguro que iso mellora". Así ironizaba Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, para botarlle en cara ao presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, que defenda que unha Cataluña separada de España sería mellor.

Sucedeu este xoves, no pleno do Parlament catalán no que se debateu a resposta á aplicación do artigo 155 da Constitución para suspender a autonomía de Cataluña. As reaccións ás palabras da líder de Ciudadanos non se deixaron esperar. Políticos, líderes de opinión e cidadáns de Galicia mostraron nas redes sociais o seu rexeitamentio a esta parte do discurso de Arrimadas. Ana Pontón, portavoz do BNG, mesmo chegou a pedir que se declare a Arrimadas "persoa non grata" en Galicia.

Esta polémica lembra a que suscitou Rosa Díez cando lideraba UPyD e dixo: "Zapatero es gallego, en el sentido más peyorativo del término". Con todo, hai un matiz importante que diferenza ambos os dous casos: Arrimadas dixo algo que non falta á verdade, xa que Galicia é unha das autonomías con maiores índices de sobrepeso e obesidade infantil no Estado.

O PROBLEMA DA OBESIDADE EN GALICIA

De feito, o 25 por cento dos nenos e nenas galegos entre 6 e 15 anos ten sobrepeso, mentres que o 8% padece obesidade, segundo os datos que manexa a Xunta. Unha situación que levou á Consellería de Sanidade a chamar ás administracións e profesionais da saúde a "tomar cartas" ante este problema de saúde e de alimentación.

O problema tamén é especialmente grave entre a poboación adulta galega. De feito, Galicia é a segunda comunidade autónoma con maiores taxas de sobrepeso e obesidade entre a poboación adulta (un 24,9%), segundo o Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) que publicou o pasado ano a Revista Española de Cardioloxía. Por diante só se sitúa Asturias, cunha taxa do 25,7 por cento.

Polo tanto, aínda que fóra de lugar polo contexto e a intención, Arrimadas non faltou á verdade ao sinalar ironicamente un problema real en Galicia. Pero, foi axeitado mencionalo no debate sobre a independencia de Cataluña e a aplicación do artigo 155 da Constitución para suspender a súa autonomía?

REACCIÓNS

Estas son algunhas das reaccións en Twitter ao comentario de Arrimadas no Parlament catalán.

Indignante. Propoño declarar persoa non grata a quen nos menospreza deste xeito. Segue os pasos de Rosa Díez... A ignorancia é moi atrevida https://t.co/LYpUq4Ebfy — Ana Pontón (@anaponton) 26 outubro 2017

Cada vez que Ciudadanos fala de Galiza é para insultarnos — Ana Pontón (@anaponton) 26 outubro 2017

Arrimadas es la nueva Rosa Díez. Ahí, ofendiendo a los gallegos. Boba. @CsPontevedra @CsGalicia https://t.co/9ORl7k6sDZ — Rodrigo Cota (@RodrigoCotaGonz) 26 outubro 2017

Gallegos los pocos que me seguís, nos insultan en el Parlamento de Cataluña Puidemont, separatistas? No. Es Inés Arrimadas: nos ve gordos — marisanba1 (@marisanba1) 26 outubro 2017

El 82% de los niños gallegos creen que Inés Arrimadas es tonta de capirote. — Rodrigo Cota (@RodrigoCotaGonz) 27 outubro 2017

Arrimadas ríndose dos galegos. A parte de pobres e paletos , sodes gordos. — David Miranda (@miranda_vigo) 27 outubro 2017

Ines Arrimadas gallegos. C's en las elecciones en Galicia no se jala un rosco porque sabemos que quieren ponernos a Régimen — Re Chou Chío (@re_chouchio) 27 outubro 2017

Al cielo con los gallegos! Mira que ets imbècil, Arrimadas... https://t.co/irpLyjrRtN — OCO! #quasitraït (@adricat24) 27 outubro 2017