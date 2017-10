O Colectivo de Presos Independentistas Galegos (CPIG) denuncia a deriva "antidemocrática e autoritaria" do Goberno español e chama ao sector soberanista galego a "intensificar as reivindicacións democráticas e patrióticas".

Galegos no no referendo de independencia de Cataluña | Fonte: Miguel Nuñez

Nun comunicado remitido aos medios destaca que só a través da loita independentista se "veicula a libertaçom social". "Podemos luitar para vencer. Sabemos que o imperialismo espanhol arrassa direitos e liberdades, aplica submissamente as agressivas receitas neoliberais que degradam a vida da cidadania, expólia recursos públicos e incrementa a desigualdade social", indica.

Así, suliñaque, tras o acontecido en Catalula, vívese un momento histórico "que inaugurará umha nova fase política no Estado e na Galiza". Por iso, chama ás forzas políticas soberanistas a "intensificarem as reivindicaçons democráticas e patrióticas com o horizonte político na construçom do Estado Galego, com o pleno convencimento de ser a única alternativa para a sobrevivência da Naçom".

Xornada de folga xeral en Cataluña tralo referendo de independencia | Fonte: Miguel Núñez.

Neste comunicado, o CPIG indica que o Estado español "amossa abertamente a sua natureza anti-democrática e autoritária....construído polo absolutismo e corrigido polo fascismo" e aposta por unha nova situación social e nacional que "exige rachar as costuras dumha legalidade corruta e opressiva".

"No nosso País, a dialética Galiza-Espanha permite-nos compreender integralmente a opressom que sofre a maioria social do nosso povo, e interpretar aliás que através da luita independentista veicula-se a libertaçom social", engade.

Este é o seu comunicado: