Crece a tendencia de poñer nomes galegos aos recén nados

Sofía é o nome máis frecuente das nenas que naceron en Galicia en 2016 —substitúe a Noa que era o preferido nos últimos anos e pasa a segundo lugar—, mentres que Martín se mantén no primeiro posto entre os nenos, do mesmo xeito que en 2015. Así o reflicten os datos sobre neonatos que publica este venres o Instituto Galego de Estatística (IGE).

Bebé recentemente nado | Fonte: Europa Press

Os cinco nomes de mulleres máis frecuentes no ano 2016 son Sofía, Noa, Sara, Martina e Alba. Se se compara con 2015, Alba desaparece e Daniela pasa a estar incluído na lista do cinco primeiros nomes. Nunha comparativa co ano 2006, Sara é o único que coincide e ocupa a mesma posición.

En canto aos nomes masculinos, a estatística mostra que os cinco máis frecuentes o ano pasado foron Martín, Mateo, Hugo, Lucas e Pablo, e destacan os nomes bíblicos ou de orixe cristiá. A mesma comparativa con 2015 evidencia que nese ano Lucas desaparece da listaxe e aparece Daniel. Con respecto a 2006, os únicos nomes que coinciden son Hugo e Pablo.

TENDENCIA A EMPREGAR NOMES GALEGOS

Por outra banda, se se amplía a mostra e téñense en conta os 20 primeiros nomes, pódese ver como entre 2015 e 2016, tanto no caso das nenas como dos nenos, todos os nomes coinciden excepto dous. E é que en 2016 soben á lista Julia e Lía e desaparecen Sabela e Iria; e no caso dos homes, Xoel e Antón, presentes entre os 20 primeiros en 2015 son substituídos por Mario e Marco.

Ademais, na actualidade crece a tendencia a empregar nomes galegos tanto para as nenas (Noa, Uxía, Lía ou Antía) como para os nenos (con Anxo, Brais ou Iago).

En 2015, o IGE publicou a 'Estatística sobre os nomes máis frecuentes dá poboación', a través da que se podía, por primeira vez, coñecer a evolución histórica dos nomes en función da localidade, o xénero ou a década (desde antes de 1930 até a década actual).

Esta estatística ofrece información relativa aos nomes da poboación que ten fixada a súa residencia na Comunidade, e permite tamén coñecer a distribución comarcal en calquera nome.