Catro detidos nunha operación da Garda Civil na Coruña que desarticula unha rede de tráfico de drogas

Un total de catro acodes foron detidas no marco da Operación Sovietic contra o tráfico de drogas que se desenvolveu por parte do Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Comandancia da Coruña. No operativo rexistrouse unha vivenda vinculada ao considerado 'xefe' da trama.

Droga incautada na Coruña, operación Soviet, metanfetamina | Fonte: Europa Press

Ademais, segundo informa a Garda Civil, no transcurso do operativo incautáronse catro quilos de cocaína de alta pureza e de 400 gramos de metanfetamina, ademais de diversos instrumentos habitualmente empregados para a adulteración, prensado e distribución da droga; máis de 23.000 euros en efectivo e catro vehículos, dos cales, tres son de alta gama propiedade dos arrestados.

Da aprehensión realizada, ademais da importante cantidade de cocaína intervida, destacan os 400 gramos de metanfetamina, "cantidade nunca intervida antes na provincia da Coruña", explican as mesmas fontes.

A fabricación desta droga estimulante require unha gran especialización, realizándose unicamente en "laboratorios clandestinos especializados", xeralmente situados no norte Europa. Para iso, utilízanse químicos tóxicos, que ocasionan efectos altamente daniños á mente de consumidor, cambiando a personalidade de quen inxeren esta droga e crea adicción con tan só uns poucos episodios de consumo.

Esta sustancia fíxose popular entre os consumidores que posúen alto poder adquisitivo, debido en parte "á exitosa serie norteamericana Breaking Bad, que popularizou esta sustancia e o seu consumo en Europa"

A aprehensión de metanfetamina adóitase realizar en pequenas cantidades, xa en posesión dos consumidores finais, "motivo polo cal, resulta de gran importancia a súa aprehensión", destaca a Garda Civil. En relación co anterior, a dose de consumo habitual sitúase entre os 5 e 10 miligramos, o que dá unha idea da significativa cantidade aprehendida.

"INTENSAS INVESTIGACIÓNS"

A Garda Civil destaca que a actuación é consecuencia das "intensas investigacións" que os membros deste corpo de seguridade realizaron durante máis de oito meses, despois de que se detectou un "importante punto de distribución almacenista ou de intermediación de importantes partidas de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína".

O 'xefe', un mozo de 28 anos con identidade P.S.C., e orixinario de Lugo, asentouse na provincia da Coruña "co propósito de pasar desapercibido e distribuír notables cantidades de droga".

A pesar de carecer de antecedentes policiais o principal investigado, as pescudas víronse especialmente dificultadas pola adopción, por parte desta persoa, "de medidas de seguridade propias da delincuencia organizada de alto nivel". Así, "recorría a avanzados sistemas e medios tecnolóxicos", encamiñados a evitar a súa detección, seguimento e control policial, entre os que destacan, o inhibidor de frecuencias intervido.

O resto de detidos son: M.L.P, de 31 anos de idade; D.R.C. de 33 anos de idade; e J.C.Q. de orixe colombiana, de 27 anos. Todos eles son residentes na cidade da Coruña e desenvolvían un papel no chanzo inmediatamente inferior "e non menos importante", dentro da rede de distribución.

DIFICULTADE DE GRANDES CANTIDADES

Os investigadores destacaron que, debido á dinámica habitual do tráfico medio de sustancias estupefacientes, "resulta moi difícil a aprehensión de grandes partidas de droga", xa que este nivel do tráfico de drogas baséase, principalmente, "máis na repetición das operativas de intermediación que na provisión de importantes cantidades de droga".

Desta forma, "normalmente só dispoñen daquelas que poidan necesitar de maneira urxente ou que vaian ser vendidas a curto prazo". A Garda Civil indicou que "onde adoita evidenciarse de forma máis clara a superioridade e capacidade dos integrantes destas redes, adoita ser na posesión de grandes cantidades de diñeiro en efectivo e un alto nivel de vida", o que explicaría nesta ocasión a incautación dunha importante cantidade de diñeiro e de varios vehículos de alta gama.

Os catro detidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrución número 8 dos da Coruña, en funcións de Garda.