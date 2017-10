Hospitais privados realizan o 25% da actividade especializada en Galicia

Os hospitais privados de Galicia realizan máis do 25% de toda a actividade de atención especializada en Galicia e representan o 18,5% das camas hospitalarias instaladas no país. Ademais, estiman que o Sergas tería que incrementar en 527 millóns os gastos en atención especializada sen a súa contribución. Así o manifestou a directora xerente de Ahosgal, Marta Taboada, na presentación do informe 'Diagnóstico da Sanidade en Galicia 2017' elaborado pola asociación dos hospitais privados de Galicia acreditados polo Sergas.

Hospital privado Povisa en Vigo | Fonte: Wikipedia

Entre outros aspectos, o estudo destaca que os concertos con hospitais ascenderon a 133,7 millóns de euros en 2015, o 3,5% dos gastos do Sergas, o que supón unha redución do 6,8% desde 2012.

Ademais, o estudo reflicte que os centros sanitarios privados realizaron o 24,9 por cento dos ingresos do conxunto da sanidade galega; o 32,8% das intervencións cirúrxicas, o 22,7% das consultas externas e o 27,4% das urxencias.

Segundo sinalou Taboada, esta actividade procede da atención dos usuarios de seguros de saúde (41%), actividade concertada polo Sergas (39,8%), pacientes privados (12%) e lesionados de tráfico (7,2%).

O estudo de Ahosgal conclúe que a sanidade pública en Galicia "ten máis peso" que no conxunto de España, tanto en hospitais, cociente de camas instaladas ou actividade desenvolvida en atención especializada.

Así mesmo, constata que Galicia destina 1.919 euros per cápita ao financiamento da sanidade, 233 euros menos que a media de España (2.152 euros); dos que o sistema público achega 1.400 euros e a privada, 519, o que supón 104 euros menos que a media de España.

Respecto diso, a directora xerente de Ahosgal manifestou que o peso da contribución do financiamento privado —achega de particulares e empresas— pasou de representar o 28,3% en 2012 fronte ao 27% en 2015, cunha caída de 1,3 puntos.

ACTIVIDADE CONCERTADA

Tamén puntualizou que a actividade concertada do Sergas cos hospitais privados para desenvolver atención especializada ascendeu a 133,7 millóns de euros en 2015, unha partida que se reduciu nun 6,82% desde o ano 2012, con 9,8 millóns menos.

Nesta partida, que supón o 3,5% do Sergas, están incluídos os 11,2 millóns que se dedican a financiar o Centro Oncolóxico de Galicia, que está xestionado por unha fundación pública na que participa a Xunta, e os 75,1 millóns do concerto co centro vigués de Povisa, que recibe unha cantidade fixa por atender a persoas con cartón sanitario do Sergas, lembra a asociación.

Por iso, Taboada puntualizou que se se exclúen estas dúas partidas, os recursos destinados a concertar a actividade especializada, que correspondería realizar ao Sergas, "ascendería a 47,5 millóns de euros", o que supón o 1,25% do gasto sanitario público.

Segundo apuntou Marta Taboada, esa cantidade é "similar" aos 50 millóns de euros de ingresos que percibe o Sergas por atender a usuarios sen cartón sanitario ou cun terceiro obrigado ao pago.

A directora xerente de Ahosgal explicou, así mesmo, que Galicia destina unha media de 77 euros per cápita á actividade concertada, fronte aos 125,4 euros de media das comunidades españolas ou doutras comunidades como Cataluña (324 euros) ou Madrid (151 euros).

"CRISPACIÓN"

Após afirmar que a "sanidade galega ten moita calidade" e que así é percibida polos usuarios, que a consideran o segundo asunto máis importante após o traballo, segundo datos do CIS, Ahosgal cre que hai marxe de mellora.

Neste sentido, Taboada comentou que "hai que analizar cousas que se poden cambiar", polo que, entre outros aspectos, solicitan os hospitais privados que se constitúa un índice similar ao que existe en Europa "que faga que as comunidades autónomas entren en competencia para ter máis motivación" para mellorar.

Así, defende Ahosgal que se "dote ao sistema público de transparencia, que non a hai", sobre o que Taboada precisou que falaron "co Sergas para facer unha listaxe de indicadores". Ademais, engadiu que se os centros privados formasen parte da provisión sanitaria "podía ser bo tamén porque introduciría competencia".

Sobre a percepción dos cidadáns, a directora xerente de Ahosgal incidiu en que, aínda que lle dan "un notable alto", os usuarios "perciben que esperan máis" e o "sistema está máis crispado", afirmou após apuntar que "hai máis espera, o investimento baixou nos públicos e nalgunhas áreas axustouse o persoal".

Mentres, na privada, segundo os datos facilitados, desde 2015 incrementouse nun tres por cento o cadro. Con todo, Ahosgal espera que "se volva a investir en sanidade" após os anos de crises. "Contamos cun bo sistema sanitario", aseverou, para sentenciar que "non é o mellor", xa que España sitúase no posto 18 de 35 países europeos, polo que "necesita a sanidade privada para alcanzar a excelencia".