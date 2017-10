Ferida unha muller nun atropelo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Unha muller duns 66 anos de idade resultou ferida este venres no termo municipal de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) despois de ser atropelada por un turismo.

Segundo informou o 112 Galicia, minutos antes das 9,30 horas deste venres un particular informou o servizo de emerxencias dun atropelo á altura do número 209 da Rúa Rosalía de Castro.

Tamén, nese momento os servizos sanitarios de urxencia infrmaron do sucedido ao 112 e indicaron que se trataba dun atropelo grave.

Por iso, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento da Policía Local, Bombeiros do Salnés e dos efectivos do Servizo de Emerxencias Municipal.

Ao lugar, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou un médico de Atención Primaria e unha ambulancia asistencial que levou á muller ferida, M.C.D.F., de 66 anos, ao Hospital do Salnés.