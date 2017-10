Localizados dous octoxenarios extraviados en Ourense

A Policía Nacional localizou a dúas persoas maiores, un home de 83 anos e unha muller de 80, que se extraviaron na cidade de Ourense após non acudir a unha cita médica e desaparecer de urxencias do hospital, respectivamente.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, axentes da Policía Nacional localizaron a dúas persoas de avanzada idade que, nun caso desapareceu do Centro de saúde de Novoa Santos e a outra do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

A Policía indicou que o primeiro feito ocorreu o xoves sobre as 11,30 horas cando se recibiu unha chamada por parte dunha muller que comunicaba que o seu irmán de 83 anos, co cal quedara ás 10,00 horas no centro de saúde en cálea Xoán XXIII, onde non se acudiu e temía que lle pasou algo, porque ten unha minusvalía psíquica e saíra da súa casa sobre as 9,00 horas.

Axentes de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense, solicitada a información sobre os lugares habituais que frecuenta, aspecto físico e vestimenta que portaba, estableceron un dispositivo de procura, polo o cal foi localizado ás 14,20 horas do xoves "desorientado", na zona da Alameda de Ourense. A Policía concretou que aparentemente presentaba "bo estado" e foi levado ao seu fogar.

Mentres, ás 22,50 horas do xoves a Policía recibiu outra chamada dunha señora que avisaba de que a súa nai de 80 anos de idade, que ten demencia senil, había desparecido do Servizo de Urxencias do CHUO e non era localizada polos arredores.

Por iso, a Policía activou de novo un dispositivo de procura, no que solicitou información sobre o aspecto físico e a vestimenta da desaparecida. Así, realizou patrullas e unha batida por pártea norte da cidade. Ás 23,25 horas localizaron na Rúa Emilia Pardo Bazán a unha muller desorientada, que coincidía cos datos achegados pola denunciante.

Após confirmar que era a octoxenaria desaparecida do servizo de Urxencias, a Policía levouna de volta e deixouna baixo a custodia da súa filla.