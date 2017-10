O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, instou ao seu homólogo da Generalitat, Carles Puigdemont, a abandonar "a fuxida cara ao precipicio" e volver á "senda da legalidade". Tamén lle pediu ao president que "non se deixe influír por ninguén" nin acepte "ningún tipo de chantaxe" nunha decisión que considera indelegable.

Dos independentistas dixo, despois de visitar o novo bloque cirúrxico do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), que teñen aos cataláns "reféns da súa tolemia política".

Neste contexto, pediu a Puigdemont como "colega" --na súa condición ambos de presidentes autonómicos-- que a decisión sobre o futuro de Cataluña "a adopte el". "Que non se deixe influír por ninguén, que non acepte ningún tipo de presións de ningún grupo minoritario e ningún tipo de chantaxe de ningún deputado da Cámara", incidiu.

Respecto diso, lembroulle que "a responsabilidade" dun gobernante é "indelegable". Por iso, instoulle a abandonar "a fuxida cara ao precipicio" e volver á "senda da legalidade" sendo "un cidadán responsable".

"EVITAR AS CONSECUENCIAS XURÍDICAS DOS DELITOS"

Así, Feijóo mostrouse convencido de que hai aínda "posibilidades de evitar a activación da resposta aos delitos cometidos e de evitar as consecuencias xurídicas dos delitos". "Ten que elixir se prefire introducirse nas responsabilidades do Código Penal ou quere volver á senda legalidade, ser un cidadán responsable e transitar pola senda da convivencia e a Constitución", insistiu.

Por outra banda, defendeu a actuación do Goberno central "que está a tentar restablecer a legalidade". Neste sentido, remarcou que activar o artigo 155 depende dos que están "a activar as medidas excepcionais e utilizando aos cidadáns de Cataluña como reféns da súa tolemia política", dixo sobre os independentistas.

CONSECUENCIAS PENAIS

Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén avalou a actuación do Goberno e do Senado para afrontar a crise de Cataluña, pois supón "cumprir co mandato constitucional". "É respectar o ordenamento xurídico que todos nos demos e que todos queremos respectar, a excepción, parece ser, do presidente da Generalitat e dalgúns que o apoian", incidiu, despois de puntualizar, ao ser preguntado respecto diso, que esta situación non constata o fracaso do diálogo senón "o gran fracaso da estratexia de Puigdemont, se é que realmente ten algunha estratexia".

Ao fío diso, recalcou que "non se pode dialogar con quen non quere dialogar con ninguén". "Se non está disposto a ter ningún respecto polo que todos respectamos, é moi difícil dialogar", abundou.

Dito isto, o 'número dous' de Alberto Núñez Feijóo no Executivo galego condicionou a vía do diálogo a que Puigdemont decida "facer o que ten que facer un presidente dun goberno autonómico, que é respectar o ordenamento xurídico". E, neste punto, opinou que "tivo oportunidades dabondo e, probablemente, aínda as tería".

E, cuestionado directamente acerca de se cre que aínda se podería paralizar a activación do artigo 155 no caso de que se convoquen os comicios cataláns, rexeitou avanzar que podería pasar. Polo momento, o que hai, desde o seu punto de vista, é "un presidente totalmente desnortado, que perde apoios todos os días e que ve como cada vez máis empresas abandonan Cataluña". "Debería pensar onde leva todo isto que está a facer e tamén as súas consecuencias desde o punto de vista penal", sentenciou.