O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, recalcou este venres que os actuais representantes do Goberno galego "non falan de tramas incendiarias", a diferenza, como sinalou, do que ocorría na etapa "do bipartito", senón de que "hai persoas que queiman o monte".

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda | Fonte: Europa Press

"Non escoitarán á Xunta falar de tramas", respondeu aos xornalistas acerca das críticas que a oposición lanzou ao Executivo autonómico por falar de "terrorismo incendiario".

Respecto diso, Rueda reafirmouse en que "Galicia non arde soa", senón que "a queiman os incendiarios", e fixo votos por que as persoas que prenden lume ao monte poidan ser detidas.

"É un delito, e a nosa obrigación é facer todo o posible para polos a disposición da Xustiza", salientou, para situar no ámbito xudicial as actuacións posteriores.

Ao fío diso, sobre a decisión da Audiencia de Pontevedra de manter en prisión provisional a un home relacionado con 154 focos de lume entre 2011 e 2012, o vicepresidente galego sentenciou que se a Xustiza ten "indicios fortes de que queimou e pode volver queimar, está onde ten que estar".