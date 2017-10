A madrugada do próximo domingo atrasaranse os reloxos e ás 3.00 serán as 2.00 terminando o horario de verán

A madrugada do próximo domingo producirase o cambio de hora, cando ás 03.00 horas atrasaranse os reloxos e volverán ser as 02.00, dando así por finalizado o horario de verán.

Imaxe dun reloxo | Fonte: Europa Press

O cambio de hora de verán a inverno prodúcese o último domingo de outubro en toda Europa, de acordo á Directiva Comunitaria do Cambio de Hora, que é de obrigado cumprimento co obxectivo de lograr un aforro enerxético e o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital lembra que a directiva non prevé a posibilidade de que un Estado membro non decida aplicar o réxime da hora de verán.

Ademais, segundo estimacións do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), o potencial de aforro en iluminación podería alcanzar ao redor de 300 millóns de euros, o equivalente ao 5 por cento do total. Desa cantidade, 90 millóns corresponde ao potencial dos fogares españois, o que supón un aforro de 6 euros por fogar e 210 millóns restantes aforraríanse nos edificios do terciario e na industria.

O cambio de hora empezou a xeneralizarse a partir de 1974, a partir da primeira crise do petróleo, cando algúns países decidiron adiantar o reloxo para aproveitar mellor a luz do sol e consumir así menos electricidade en iluminación. Aplícase como directiva desde 1981 e foi renovada sucesivamente cada catro anos.

Aínda que, desde a aprobación da Novena Directiva polo Parlamento Europeo e do Consello da Unión en xaneiro de 2001, o cambio aplícase con carácter indefinido. A Directiva está incorporada ao ordenamento xurídico español por Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.

Segundo lembra o IDAE, o cambio de hora busca o bo funcionamento de "algúns sectores", non só o dos transportes e as comunicacións, senón tamén outros ramos da industria, require unha programación estable a longo prazo.

O cambio de hora efectúase sempre o último domingo do mes de outubro no caso do horario de inverno, cando o reloxo se atrasa unha hora, e o último domingo do mes de marzo, cando se adianta unha hora o reloxo e comeza o horario de verán.

Con todo, o IDAE lembra que para alcanzar o potencial de aforro total débese ter un comportamento responsable e prescindir da iluminación artificial cando non sexa necesaria, así como a utilización de tecnoloxías de aforro en iluminación por aproveitamento da luz natural en edificios do terciario e en industrias.

Por exemplo, recomenda tecnoloxías como fotocélulas ou sensores de luz que apagan ou regulan a iluminación artificial en función da luz natural achegada á zona, a través de xanelas ou lucernarios.

En todo caso, aconsella aos cidadáns que contribúan ao aforro de enerxía durante todo o ano facendo un uso intelixente dos equipos consumidores (iluminación, calefacción, electrodomésticos, etcétera).

De acordo cun estudo da Comisión Europea, a medida ten impactos positivos non só sobre o aforro enerxético senón sobre outros sectores como o transporte, as comunicacións, a seguridade viaria, as condicións de traballo e os modos de vida, a saúde, o turismo ou o lecer.