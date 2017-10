O BNG pide á Xunta responsabilidades e que sancione á concesionaria da obra de Rande polo colapso na AP-9

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, esixiu á Xunta responsabilidades e que sancione á empresa concesionaria das obras da Ponte de Rande, Audasa, polas retencións quilométricas que se produciron este venres en ambos os sentidos na AP-9 e AP-9V entre Redondela e a zona viguesa de Teis debido á prolongación duns traballos na ponte.

A Portavoz Nacional Do BNG, Ana Pontón | Fonte: Europa Press

Durante unha visita á zona afectada por incendios na contorna de Vigo, Pontón mantivo que o colapso rexistrado na mañá deste venres na AP-9 derívase "da improvisación e falta de seriedade á hora de executar as obras tanto do desdobramento do Corredor do Morrazo como de Rande".

Neste sentido, subliñou que "hai responsabilidade" por parte da Xunta e de Audasa, xa que deron o seu "compromiso de que as obras ían estar controladas e íanse a evitar os colapsos", pero "o único que fai é congestionar e colapsar as infraestruturas de todo o sur de Vigo, con dano evidente na economía e a vida das persoas".

Así, avanzou que no Parlamento galego esixirá responsabilidades ao Goberno autonómico, e reclamará "que haxa sancións a Audasa, compensacións aos que sufriron o colapso" e medidas para evitar que isto sexa "o día a día de miles de cidadáns". "É unha tomadura de pelo, e a incompetencia de quen está a gobernar non teñen por que pagala os cidadáns", concluíu.