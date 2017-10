O xulgado ordena ao Concello de Guitiriz concretar as horas da redución de xornada que pediu unha traballadora

O Xulgado do Social Número 2 de Lugo estimou a demanda dunha auxiliar de axuda no fogar do Concello de Guitiriz e recoñece que "ten dereito" a que o Consistorio, que dirixe a socialista Regina Polín, cumpra coa "concreción horaria" na redución de xornada que a traballadora pediu por coidado de fillos.

En concreto, o Xulgado condena á Administración local a asumir a proposta de horario de 32,5 horas que expuxo a traballadora e que se cinga das 8,30 até as 14,30 horas, e das 16,00 ás 18,30 horas do luns; e de martes a venres de 8,30 a 14,30 horas.

Segundo figura na sentenza, a traballadora, que ten categoría de auxiliar de axuda no fogar e unha antigüidade laboral que se remonta ao 21 de febreiro de 2011, ten un horario de 39 horas: de luns a venres de 9,30 a 14,30 horas; luns e xoves de 16,00 a 18,00 horas; e sábado de 9,45 a 13,00 horas.

Tamén dá por probado que a Alcaldía ratificou a redución de xornada concedida "sen especificar horario" fronte á petición da traballadora e non ve "axustados a dereito" os argumentos expostos polo Consistorio para actuar deste xeito e non aceptar a proposta da mesma, que encaixaba "dentro da súa xornada ordinaria".

Entre outras cuestións, o Concello aludía á "gran flexibilidade horaria" que esixe o servizo de axuda no fogar e incidía en que se tentaría "na medida do posible adaptalo ás preferencias da traballadora", pero engadía que non era posible "garantir que se poida facer de forma continuada".

NON ACREDITA As "DISFUNCIÓNS"

Con todo, a decisión xudicial identifica estes argumentos como "vaguedades" e advirte que o Concello se opuxo á pretensión da traballadora "sen invocación algunha que justifique a imposibilidade ou os prexuízos concretos efectivos que se derivarían do horario proposto", polo que estima a demanda.

"A empresa non realizou ningunha proposta alternativa á solicitude da actora, nin acreditou de forma fehaciente que a concreción horaria solicitada ocasione grandes disfuncións ou graves prexuízos á demandada ou ao resto de traballadores", alega.

A CIG, que difundiu a decisión xudicial, insta á alcaldesa a "entrar en razón" e a cambiar "a súa actitude caudillista nas relacións laborais do Concello", que se está mostrando "absolutamente errada" e só tradúcese --sinala o sindicato-- "na súa xudicialización" e o consecuente "gasto" de recursos económicos.