Que efectos económicos ten a declaración de independencia e a aplicación do 155 de Cataluña en Galicia?

A dilatación da crise de Cataluña, tras a declaración de independencia e a aplicación do artigo 155, afectaría as probabilidades de que Galicia cumprise cos obxectivos de estabilidade e déficit en 2018, segundo advirte a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF). Con todo, estes expertos destacan que o país galego está "bastante saneado, en calquera caso".

Celebración no referendo de independencia de Cataluña | Fonte: Miguel Nuñez

Así se pronuncian fontes da AIReF no día no que foi presentado o seu 'Informe sobre as liñas fundamentais dos orzamentos para 2018 das comunidades autónomas'. Sinalan que é "probable" que Galicia cumpra co obxectivo de estabilidade orzamentaria o ano próximo, aínda que, "se se prolongase ao longo de 2018" a situación de Cataluña e os seus efectos para a economía, as previsións cambiarían.

En consecuencia desta dilatación "se se actualizan os recursos do sistema", que supoñen un 70% dos ingresos das comunidades, esta estimación pasaría de "probable" a "factible". Con todo, Galicia está "bastante saneada en calquera caso", segundo incidiron.

Xunta

Tamén, a Xunta estima que a crise en Cataluña terá efectos na economía galega. As estimacións da Consellería de Facenda para 2018 pasan dun crecemento do 2,7% a un 2,5%, unha rebaixa de dúas décimas. "Será un crecemento sólido que, de forma moi prudente, situamos nun 2,5 por cento. A baixada débese, sobre todo, a posibles efectos adversos ante a situación de Cataluña", explicou o conselleiro Valeriano Martínez hai uns días durante a presentación dos orzamentos de 2018.

Xornada de folga xeral en Cataluña tralo referendo de independencia | Fonte: Miguel Núñez.

Empresarios

A crise catalá tamén afectou a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Este mesmo xoves a Executiva da Confederación de Empresarios dá Coruña (CEC) expresou o seu "total apoio" ao presidente da CEG, Antón Arias, após as peticións de dimisión chegadas dos seus predecesores (José Manuel Fernández Alvariño e Antonio Diéter) e da patronal de Ourense por amosarse partidario dunha consulta pactada entre Cataluña e o Estado español.

En rolda de prensa após a reunión do comité executivo, o presidente da patronal coruñesa, Antonio Fontenla, manifestou que o respaldo a Arias dos empresarios coruñeses mantense "sen fisuras" e lembrou que estas manifestacións foron feitas como "unha especie de reflexión" a título "persoal" e que, con elas, non quixo ir "en contra" da declaración institucional feita polos empresarios galegos.