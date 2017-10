O BNG felicita os cataláns pola declaración de independencia e pide respecto á votación

A declaración de independencia de Cataluña —aprobada na tarde deste venres no Parlament con 70 votos a favor (dous menos dos que contaban Junts pel Sí e a CUP xuntos)— provocou unha inmediata reacción en redes sociais do BNG e dalgúns dos seus líderes. Parabéns, recoñecemento da nova República Catalá , mostras de apoio e peticións de respecto á votación foron as principais mensaxes enviadas dende o nacionalismo galego, nada máis coñecerse o resultado e proclamarse o Estado catalán.

Manifestación en Lleida no día de folga xeral en Cataluña tralo referendo de independencia | Fonte: Miguel Núñez.

A primeira en reaccionar foi a organización xuvenil do BNG, Galiza Nova, que deu a "benvida á nova República Catalana".

Damos a benvida á nova #RepúblicaCatalana fronte o cárcere dos pobos español #RepublicaAra https://t.co/MaXohVV1QP pic.twitter.com/uRKBCuSbYo — Galiza Nova (@galizanova) 27 outubro 2017

No mesmo minuto, a eurodeputada do BNG Ana Miranda lanzaba dous chíos en Twitter, cun "Visca a República de Catalunya! e nos que enxalzaba a "valentía" dos cidadáns cataláns e enviaba a "solidariedade" do BNG.

Visca a República de Catalunya! Valentía de mulleres e homes dun País con historia, valentía e coraxe. #OsPobosDeciden https://t.co/iOes86V83q — Ana Miranda (@anamirandapaz) 27 outubro 2017

Parabéns amigas e amigos de Catalunya. Decisión, valentía. Os fachas non van poder con vós!. A nosa solidaridade dende Galiza @obloque https://t.co/WoC1bpeoWw — Ana Miranda (@anamirandapaz) 27 outubro 2017

Dous minutos despois era a conta oficial do BNG a que pedía "respecto" e "apoio" á decisión tomada no Parlament catalán.

Respecto e apoio á decisión democrática do Parlament. Vontade de nación, dereito a sermos libres. OLA REPÚBLICA CATALÁ! #OsPobosDeciden pic.twitter.com/0vWN5mUebE — BNG (@obloque) 27 outubro 2017

E outros dous minutos despois xa era a líder do Bloque, Ana Pontón quen cualificaba este día como un "momento histórico".