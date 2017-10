A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocará unha nova oferta de emprego público en 2018 que, sen avanzar cifras, será "o máis elevada posible", co obxectivo de abarcar tanto as xubilacións docentes como unha parte "moi importante" destinada a estabilizar profesionais que non contan con praza, para así reducir o número de interinos.

O conselleiro de Educación en comisión. | Fonte: Europa Press

Esta OPE, explicou o conselleiro Román Rodríguez, incluirá oito especialidades no corpo de mestres. En concreto, educación infantil, inglés, francés, educación física, música, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e educación primaria.

Ademais, incluiranse prazas para secundaria en lingua castelá e literatura, xeografía e historia, matemáticas, física e química, bioloxía e xeoloxía, inglés, orientación educativa, tecnoloxía, lingua galega e literatura, intervención socio comunitaria, organización e xestión comercial, organización e proxectos de sistemas enerxéticos, procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos, procesos sanitarios e sistemas electrotécnicos e automáticos.

A convocatoria abarcará tamén especialidades de FP (estética, instalacións e mantemento de equipos térmicos, operacións de produción agraria, procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico, procedementos sanitarios e asistenciais, procesos comerciais e servizos de restauración), xunto con oposicións de catedráticos de música e artes escénica e de paso do corpo de mestres a secundaria (e desta etapa a Escolas Oficiais de Idiomas).

FORMACIÓN E PERSOAL

Rodríguez compareceu na Comisión 3º da Cámara para detallar as contas do seu departamento para 2018, que representan o 22,31% do orzamento non financeiro da Xunta e que ascenden a 2.392,7 millóns de euros, un 3,34% máis.

Destaca o aumento de máis do 96% na Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación, "duplicándose" a formación docente en materia de abandono, Edudixital ou igualdade; ademais dun 33% máis para o 'plan de emprendemento' e un 57% para FP Dual.

A Dirección Xeral de Recursos Humanos, que concentra máis do 71% do total das contas, destina 1,383 millóns a persoal e 61,8 a gastos funcionamento dos centros. A maiores, inclúe case dous millóns de apoio a bibliotecas, 5,5 de adquisición de material escolar e 8,7 para o fondo solidario de libros.

O capítulo de gastos correntes, que ascende a 206,6 millóns de euros, sofre "unha minoración do 4,6%" debido ao transporte escolar compartido, que traslada uns 15 millóns á Dirección Xeral de Mobilidade.

UNIVERSIDADE E GALEGO

As contas dedican, ademais, 34,7 millóns (un 25% máis) a obras de reforma, ampliación e mellora de centros, con actuacións en Culleredo, Vigo e Ames, o novo IES de Soutomaior, entre outros, e partidas para mellora de eficiencia enerxética e para o Proxecto Campus de FP.

A maiores, os comedores escolares contarán cunha partida de 28 millóns de euros, ademais de 16 millóns para salarios de persoal de xestión.

A Secretaría Xeral de Universidades aumentará un 4,17 % até os 417 millóns, adaptada ás previsións do plan financeiro con 35,4 millóns para financiamento por resultados, un aumento do 9% da parte estrutural e 57 millóns para programa de investigación universitaria, entre outros.

Rodríguez destacou, tamén, o aumento de case un 15% en Política Lingüística, que duplicará a partida de campañas de dinamización e permitirá asumir o impulso dos plans de fomento destinados á mocidade e o ámbito socioeconómico.

CULTURA

O conselleiro do tamo valorou o aumento do 16 por cento na Dirección Xeral de Patrimonio cultural, con case 18 millóns, para executar actuacións de restauración en Nosa Señora da Asunción en Mondoñedo, a consolidación do castro de Cidadela e oras rehabilitacións.

Tamén se aumentan as achegas ao Museo do Mar, mantéñense as do Museo do Pobo Galego e a Fundación Marco de Vigo. Aumenta o orzamento da Secretaría Xeral de Cultura (un 5,16%) para reforzar o apoio ao Consorcio de Santiago e ao padroado de Sargadelos (un 16,7 máis) e manter as contías para a Fundación Camilo José Cela e Fundación Cidade da Cultura.

O orzamento inclúe un incremento de achegas ao fomento de cultura de base (27,4%), arquivos (58%) e impulso a industrias culturais, cun 10,7 por cento máis destinado a Agadic.

"NO BICO DOS PÉS" POR LINGUA E CULTURA

Olalla Rodil, por parte do BNG, lamentou que as contas evidencian "que non se pensa reverter" os "fortes recortes dos últimos anos", a pesar de incrementar os recursos.

En contraposición, criticou a "blindaxe" do modelo privado-concertado, con 1.500 millóns até 2023 e unha nova partida de 360.000 euros para persoal de atención ás necesidades educativas nestes centros, "que en moitos casos non ten a pública".

Unhas contas, criticou, que "pasan no bico dos pés" pola cultura e a lingua, "relegadas a segundo plano" con achegas tres veces e un 50% menores que en 2009, respectivamente.

Luís Álvarez, do grupo socialista, criticou unhas contas "profundamente continuistas, mesmo nos seus erros", con nulo apoio a bibliotecas e "deixamento" polo idioma e a cultura, algo "inaceptable".

O deputado socialista advertiu de que o proxecto prevé "idéntica cantidade de docentes que en 2017", polo que a OPE diríxese a reducir o número de interinos e non aumentar profesorado.

Así mesmo, reprochou a desatención do rural ou as condicións laborais dos docentes, mentres se mantén un modelo financeiro que "non garante a suficiencia económica" das universidades.

MANTER "A DOGMA DE FE"

Por parte de En Marea, Luca Chao criticou que ao longo dos anos deixáronse de destinar 2.421 millóns desde 2009 a través de recortes reiterados.

Neste caso, unhas contas "insuficientes" e "insolidarias" e "anticulturales" onde a prioridade "non é a igualdade, a equidade ou á inclusión", con bolsas que "endurecen requisitos" nas que "máis persoas quedarán fóra" e coa mesma contía do ano pasado.

Respecto diso, César Fernández Gil (PP) reprochou o interese de "manter a dogma de fe" da oposición, tentado "soster o seu discurso" fronte a un aumento "innegable" do orzamento.

"Con mantras que seguen ano tras ano", sinalou, defendendo o apoio ao ensino concertado-privada, que proporciona escolarización a 86.000 nenos.