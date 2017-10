Os sindicatos descólganse da folga do 2 e 3 de novembro na sanidade salvo a CIG, que decidirá o luns

Os sindicatos da plataforma sindical que convocara folga na sanidade galega o 2 e 3 de novembro Satse, CC.OO., UXT, CSIF e SAE, chegaron a un principio de acordo co Servizo Galego de Saúde (Sergas) en materia de Carreira Profesional do persoal do servizo de saúde e, como consecuencia do mesmo, descólganse da mobilización da próxima semana, salvo a CIG, que decidirá o luns.

Segundo informaron fontes da plataforma sindical a Europa Press, os sindicatos da plataforma CC.OO., UXT, CSIF, Satse e SAE "descólganse da convocatoria de folga".

Neste sentido, o Sindicato de Enfermaría explicou nun comunicado que se procederá á negociación das bases da Carreira Ordinaria de todo o persoal sanitario, que deberá estar finalizada no mes de xuño de 2018, de acordo coa Consellería de Sanidade.

"Nestas bases de Carreira Ordinaria contemplarase un sistema transitorio de encadre para unha soa vez, a un único grao (grao I ou sucesivo). Tal recoñecemento de grao requirirá un mínimo de permanencia como persoal estatutario e responderá a un procedemento específico de avaliación, que se determinará nas bases da futura carreira común", expón Satse.

O pacto contempla así mesmo, que "dado o peche en banda sobre a creación dun proceso extraordinario alcanzar, en principio, un denominado sistema de encadre do persoal sanitario", concretan, no que se concede, mediante un proceso transitorio, a adquisición dun único grao por encima do que se teña na actualidade.

"Este procedemento de encadre levará a efecto no segundo semestre do 2018, no que se realizará a súa convocatoria e recoñecemento administrativo. Unha vez finalizado o proceso de negociación da Carreira Profesional Ordinaria (data de finalización xuño do 2018), no 2019 procederase ao seu abono", sinala Satse.

SATISFACCIÓN

"O obxectivo sería que se negocie e encadre en 2018, e póidase cobrar en 2019", explicou a secretaria autonómica de Satse en Galicia, Carmen García Rivas, quen se mostra "satisfeita por este inicio que mostra un xesto de vontade", que até o momento non lograran por parte do Sergas.

No transcurso da negociación o Sindicato de Enfermaría "tamén pediu a maiores un documento de negociación para alcanzar un réxime homoxéneo de concesión e das condicións de aproveitamento constituíndose unha comisión técnica para iso, que recolla a normativa das vacacións, licenzas, permisos e outras ausencias justificadas do persoal estatutario", explica o sindicato.

"Trátase de homoxeneizar todas as áreas sanitarias, xa que actualmente ven vulnerados os dereitos dos traballadores, pois cada xerencia ten as súas propias normas", advirte Satse.

En canto ao anteproxecto de lei polo que se modifica a lei 8/2008 de Saúde de Galicia, "será obxecto de negociación na mesa sectorial a repercusión nas condicións de traballo dos profesionais da nova ordenación territorial derivada do referido proxecto", apostila o sindicato.

O Sindicato de Enfermaría advirte de que a aceptación desta negociación "non implica renunciar ao resto dos puntos da negociación", senón "emprazalos para máis adiante". "Pois non imos renunciar a eles, aínda que agora prioricemos na Carreira Profesional", concluíu Carmen García Rivas.

REUNIÓN O LUNS

Pola súa banda, en declaracións a Europa Press, a responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, manifestou que o luns pola mañá a central sindical manterá unha reunión para decidir se asina o acordo subscrito polas outras organizacións coas que formaban a plataforma sindical e se seguen adiante coa folga.

Abuín lembrou que a folga do 2 e 3 de novembro convocouse "nun contexto de plataforma sindical", polo que unha vez que o resto de sindicatos asinaron o principio de acordo, a CIG decidirá o luns sobre a mobilización.

A decisión da maioría da plataforma sindical de desconvocar a folga súmase á adoptada pola coalición de sindicatos médicos CESM e O'Mega que comunicaron o xoves a desconvocatoria das dúas xornadas de paro de persoal facultativo para os mesmos días.