O Sergas negociará en mesa sectorial as repercusións da reforma da Lei de Saúde nas condicións de traballo

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) comprometeuse a negociar en mesa sectorial as repercusións da reforma da Lei de Saúde nas condicións de traballo dos profesionais.

Así o destacou nun comunicado de prensa a Consellería de Sanidade despois de que os sindicatos CC.OO., UXT, Satse, CSIF e SAE chegasen a un acordo que permite desconvocar a folga prevista o 2 e 3 de novembro, mentres que a CIG, que formaba parte da plataforma sindical convocante do paro, decidirá o luns sobre o acordo e a mobilización.

Sanidade destacou que entre os aspectos asinados neste acordo destaca "a negociación das bases da carreira ordinaria de todo o persoal do Sergas, que deberá estar rematada no mes de xuño do próximo ano".

Respecto diso, concreta que nestas bases de carreira ordinaria, contemplarase un sistema transitorio de encadre para o acceso, por unha soa vez, a un único grao --grao I ou sucesivo--. Sanidade puntualiza que o recoñecemento deste grao requirirá un mínimo de permanencia como persoal estatutario fixo e responderá a un procedemento específico de avaliación, que se determinará nas bases da futura carreira ordinaria.

A Consellería apunta que será na segunda metade de 2018 cando se proceda á convocatoria e recoñecemento administrativo dos novos graos de desenvolvemento profesional derivados do sistema transitorio.

Así mesmo, Sanidade explicou que outros aspectos recoller no acordo deste venres incumbe ao ámbito dos permisos e licenzas. Para iso, vaise a constituír unha comisión técnica para a elaboración dun documento no ámbito do Sergas, que recolla a normativa das vacacións, licenzas, permisos e outras ausencias justificadas do persoal estatutario.