A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou "un esforzo maior" por parte da Xunta para paliar as consecuencias dos incendios de mediados de outubro, xa que, advertiu, a orde de 21 millóns de euros en axudas aos afectados "vai ser insuficiente" para facer fronte "a todo o desastre ambiental, económico e social" que deixou a vaga de lumes.

Ana Pontón con brigadistas en Vigo. | Fonte: Europa Press

Durante unha visita a zonas afectadas por incendios na contorna de Vigo, a nacionalista mantivo que é necesario que o Goberno tome medidas "con rapidez" e poña en marcha e inclúa nos orzamentos para o próximo ano "un plan de recuperación ambiental, económico e social" de todas as zonas prexudicadas.

Así mesmo, após incidir en que "non se pode permitir --que haxa-- leis que se incumpren e ninguén faga nada" respecto diso, reclamou tamén un investimento público "potente" para executar franxas de seguridade de protección nas vivendas e infraestruturas públicas". "Debe ser unha prioridade para que non teñamos a desprotección que vimos durante estes meses", selou.

Pontón, que deu o seu recoñecido ás persoas que participaron na extinción dos lumes, insistiu en que a Xunta "non pode seguir sustentando a mentira de que o único problema é unha trama incendiaria" e apuntou que "realmente o que é un problema é ter unha política forestal pirómana, de abandono do rural, de costas ao problema que se está xerando" no país.

Por todo isto, volveu a pedir unha nova política forestal que conte cun servizo de extinción profesionalizado que traballe todo o ano, e que poña en valor o monte e o medio rural galego, posto que, recalcou, "é a única medida que a medio prazo pode permitir acabar cun impacto tan forte dos incendios forestais".

"Estamos no post-incendio, no momento de facer balance e reflexionar sobre as causas que están detrás deste auténtico desastre", comentou, antes de remarcar que "a responsabilidade desde a política é tomar todas as decisións que sexan necesarias, tomar nota dos erros e sobre todo pór en marcha as rectificacións" para que non se repita a situación.