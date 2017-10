En Marea defende no Senado o seu rexeitamento á aplicación do artigo 155

En Marea, a través da súa senadora Vanessa Angustia, votou en contra da aplicación do artigo 155 da Constitución para intervir a autonomía de Cataluña. "Coa aplicación do 155 están abrindo á porta a involución democrática, recortando liberdades e autonomía política", denunciou Angustia.

Vanessa Angustia, senadora de En Marea | Fonte: En Marea

A senadora asegurou que o voto de En Marea era "un total rexeitamento á aplicación do artigo 155", que quita a autonomía a Catalunya, permite o cese do Govern e a intervención da Generalitat. "O noso voto é un total rexeitamento á aplicación do artigo 155, que é un abuso do Goberno que perxudica a todos os cataláns e catalás”, afirmou a senadora.

Angustia insistiu en que "PP, PSOE e C's quixeron mostrar forza renunciando ao diálogo". "Pedímoslle que retiren a proposta de intervención. Reclamamos diálogo e o recoñecemento da diversidade e pluralidade", insistiu. Ademais, reivindicou que En Marea é a voz “da Nación Galega" e reclamou "o artigo 47, do dereito á vivenda ou o 128, que di que toda riqueza está subordinada ao interese xeral".

"Sexamos independentes, si, das súas políticas de portas xiratorias galegas, que con ENCE e Reganosa afunden a economía do noso país e as nosas rías", insistiu. A senadora concluíu decindo que "hoxe só venceu a incapacidade, a imposición da forza e o veto ao diálogo".