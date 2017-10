A declaración de independencia de Cataluña, entendida de dous xeitos distintos en En Marea

Nunca o disimularon. Aínda que En Marea no Congreso dos Deputados sempre se puxo do lado de Podemos no seu posicionamento sobre o conflito catalán, estando en contra da declaración de independencia unilateral, pero también da reacción do Goberno de Rajoy, en Galicia o conto cambia, porque aquí Anova, Podemos Galicia e Esquerda Unida, malia estar integradas no partido instrumental, manteñen posturas moi distintas. E isto evidenciouse na tarde deste ventes en Twitter.

Xornada de folga xeral en Cataluña tralo referendo de independencia | Fonte: Miguel Núñez.

Líderes das formacións que integran En Marea expresaron nas súas contas nesta rede social o seu parecer sobre a declaración da República Catalá.

Dende Anova, tanto o histórico Xosé Manuel Beiras como o portavoz nacional desta formación, Antón Sánchez, ou Antón Dobao, expresaron o seu apoio ao Estado independente declarado no Parlament catalán con 70 votos dos 135 posibles.

Estamos coa democracia e coa República.https://t.co/7sdoLm3Afc — Antón Sánchez García (@AntonSanchezG) 27 outubro 2017

Non sei como se materializará, pero se o Parlamento de Cataluña proclama a República, eu estou coa República.

Defendela e acompañala. Xa. — Antón Dobao (@AntonDobao) 27 outubro 2017

Son solidario co valente povo catalán en loita democrática pola independencia fronte ao fascista poder do EE. Visca Catalunya Lliure!! — Xosé Manuel Beiras (@xmBEIRAS) 27 outubro 2017

En contraste con esa euforia e ledicia mostra polos dirixentes da formación nacionalista Anova, Carmen Santos, dende Podemos Galicia, e Eva Solla e Yolanda Díaz, dende Esquerda Unida, lanzaban mensaxes de tristura e críticos tanto cos independentistas cataláns como co Goberno de Rajoy.

Moi triste mirando a Cataluña. A declaración unilateral de independencia só favorece a estratexia do PP para reprimir ás maiorías sociais 😥😥 — Carmen Santos Q. ✊🌊 (@CarmenSantosQ) 27 outubro 2017

Tristeza.Dóenos Cataluña, dóenos España,dóenos a maioría social ,sobre todo d Gz q están lonxe d divisiòn.Malditos irresponsables!@En_Marea pic.twitter.com/QNmVixheXi — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 27 outubro 2017

Que tristeza... #155 e #DUI o triunfo da incapacidade de diálogo. O pobo perde, sempre polo medio. — Eva Solla Fernández (@eva_solla) 27 outubro 2017

Así se evidenciou, unha vez máis, que no proxecto En Marea hai sensibilidades moi distantes no que se refire ao autogoberno de Galicia, o papel do Estado e o seu modelo autonómico e os procesos soberanistas.