Investigada unha traballadora dun asilo en Lugo por subtraer xoias a mulleres de entre 85 e 100 anos

A Policía Nacional de Lugo investigou a unha muller de 36 anos por delitos de furto cometidos no asilo Relixiosas Hermanitas dos Anciáns Desamparados no que traballaba por subtraer xoias a anciás de entre 85 e 100 anos.

Segundo informou a Policía Nacional de Lugo, a mediados do mes de agosto unha muller acudiu a comisaría para denunciar en calidade de representante da súa avoa, de 96 anos, ingresada no asilo Relixiosas Hermanitas dos Anciáns Desamparados.

A denunciante indicou que, ao visitar á súa avoa, viu que a anciá non levaba postas as xoias. Ao preguntar ás monxas se sabían onde podían estar, comentáronlle que facía días que as botaban en falta e que non era a primeira vez que sucedían estes feitos noutros anciáns.

As pescudas, relata a Policía, levaron até unha traballadora do asilo que, nun curto período de tempo, realizou até 21 transaccións de venda de xoias no mesmo establecemento por valor de case 5.000 euros. Segundo apuntan as mesmas fontes, a muller aproveitaba pola noite cando as anciás durmían para facerse co botín.

Por iso, contactouse cos familiares dos anciáns aos que lles faltaron xoias, para que poidan recoñecer e testificar sobre os efectos recuperados.

Pulseiras, cadeas, medallas, pendentes, colgantes e outros se inclúen entre o denunciado por máis de 15 afectados, dos cales case todos recuperaron os efectos.

RECOÑECEU Os FEITOS

A muller de 36 anos de idade, que traballaba de coidadora no asilo desde outubro de 2016, recoñeceu ser ela a autora dos furtos. Á moza non lle constaban antecedentes penais.

Da investigación fíxose cargo o Grupo de roubos da Brigada Provincial de Policía Xudicial, que remitiu as dilixencias ao xulgado de Instrución de garda número 3.