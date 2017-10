Sanidade incrementa un 2,9% o seu orzamento para 2018 e anuncia que en novembro publicará a nova OPE

A Consellería de Sanidade contará para o ano 2018 con 3.861 millóns de euros de orzamento, o que supón un 2,9% máis que o ano anterior, coa vista posta en reforzar a atención a persoas vulnerables, investir en infraestruturas e apostar os recursos humanos, unha acción na que se enmarca a Oferta Pública de Emprego (OPE) de 1.616 prazas que se publicará o próximo mes de novembro.

O conselleiro de Sanidade no Parlamento, na presentación de orzamentos | Fonte: Europa Press

Así o anunciou este venres o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que compareceu acompañado do seu equipo no Parlamento para dar conta dos orzamentos deste departamento para 2018. O próximo será "o cuarto ano consecutivo" no que aumentará a partida orzamentaria da Xunta para Sanidade, que superará o próximo exercicio a cifra de 2009.

En materia de recursos humanos, o conselleiro asegurou que, co horizonte 2020, preto de 5.000 persoas poderán acceder a unha praza estable a través de novas ofertas de emprego. Para 2018, indicou, crearanse 365 novas prazas no Sergas, das que máis de 100 serán de médicos, co que se contribuirá ao obxectivo de reducir a interinidade até o 5%.

Ademais, Almuiña confirmou que a consellería está "en disposición de cumprir o compromiso de duplicar a oferta de 2016" cunha OPE de 1.616 prazas, que se publicará o próximo mes de novembro.

Para o ano 2018, recursos humanos deste departamento contará con 1.702,5 millóns de euros, dos que o 96,6 por cento corresponden ao Sergas e o resto á consellería e aos entes adscritos.

ASISTENCIA SANITARIA E SAÚDE PÚBLICA

Sobre asistencia sanitaria, o conselleiro destacou que as persoas máis vulnerables verán reforzados os recursos á súa disposición. Con este obxectivo incrementaranse os orzamentos destinados a saúde mental, tanto para pacientes como para asociacións e familiares.

En concreto, dedicaranse a dispositivos concertados para persoas con problemas de saúde mental 5,6 millóns de euros, e 7,5 millóns para colaboración con asociacións. Ao mesmo tempo, completarase a rede de atención a psiquiatría infanto-xuvenil en todos os hospitais do Sergas coa incorporación do Complexo Hospitalario de Ferrol e da nova unidade de hospitalización do Álvaro Cunqueiro. Así mesmo, desenvolverase o Plan Gallego de Prevención do Suicidio, indicou o conselleiro.

No referente á saúde infantil, Vázquez Almuiña destacou que se porá en marcha a unidade de oncoloxía pediátrica de Galicia, para a "atención integral dos procesos oncolóxicos pediátricos" e a atención "homoxénea" dos nenos con cancro.

En canto a pacientes crónicos, Sanidade avanzará na extensión do Telea, de seguimento destes enfermos, ao 50% dos centros de atención primaria a finais de 2018 e apostará pola prevención da enfermidade e a promoción da saúde con accións como os programas de vacinación ou de detección precoz.

Sobre esta última cuestión, o próximo 2018 será o primeiro ano no que funcione "en toda Galicia" o programa de detección precoz do cancro de colon e recto, que se suma aos de cancro de mama, hipoacusia e enfermidades endocrinas e metabólicas en período neonatal.

INFRAESTRUTURAS

No referente ás infraestruturas, o titular de Sanidade dixo que se van a dedicar preto de 88 millóns a transformar e modernizar o mapa sanitario galego con novas infraestruturas en Ferrol, Pontevedra ou Lugo, entre outros lugares.

Así, preto de 10 millóns de euros irán destinados á construción e equipamento en atención primaria. Desta partida, 8.543.664 euros son para novos centros en Ares, Narón, A Laracha, Milladoiro, Melide, A Estrada, Lugo, O Saviñao, Gondomar, Salceda de Caselas, Paderne de Allariz, Pereiro de Aguiar, Pazos de Borbén e A Illa, ademais dos proxectos de Santa Lucía e os plans funcionais e de espazos de Cangas e Moaña, de Bouzas e de Lalín.

En canto aos hospitais, dixo o conselleiro, no Gran Montecelo en Pontevedra comezarase coa expropiación e o inicio da fase I. No Hospital de Ferrol, após o inicio da fase 0 en 2017, continuarase coas obras do laboratorio de anatomía patolóxica e a mellora e traslado da cociña e da lavandaría ao Naval.

O Hospital Clínico de Santiago contará con orzamentos para a construción da nova facultade de Medicamento e o comezo da fase I de ampliación do hospital.

Pola súa banda, no Hospital da Coruña finalizarase a actual fase do Plan director coa ampliación das urxencias do Materno-Infantil, entre outras actuacións, e adquirirase novo material electromédico.

Para os hospitais de Vigo, dixo Almuiña, está prevista a renovación de equipamento do Cunqueiro, ademais da unidade de mama e radioterapia e medicamento nuclear do Meixoeiro.

En canto ás cidades, Sanidade porá en funcionamento no Hospital de Ourense as instalacións do novo edificio de instalación e da nova cociña, e comezarase co inicio da seguinte fase do Plan Director.

Entre outras iniciativas dentro destes orzamentos, o Hospital do Salnés, que terá en funcionamento o hospital de día antes de que finalice o ano, contará cunha unidade de esterilización no 2018 e realizaranse obras de ampliación de Urxencias no Barbanza.

No Hospital da Mariña continuarase coas obras xa iniciadas de ampliación, mentres que se desenvolve a seguinte fase do Plan Director. No Hospital de Monforte, pola súa banda, levarán a cabo melloras nas áreas de hospitalización e consultas externas para humanizar os espazos.

Para o Hospital do Barco de Valdeorras está previsto realizar melloras nos tratamentos onco-hematológicos no hospital de día e na cirurxía maior ambulatoria, así como adquirir equipamento médico entre outras actuacións. Finalmente, no Hospital de Verín os traballos irán destinados a mellorar a accesibilidade.

FALTA DE RECURSOS

Os grupos da oposición, pola súa banda, acolleron con críticas os orzamentos de Sanidade para o próximo ano, facendo fincapé na "falta de recursos", sobre todo para persoal; e nos concertos coa sanidade privada.

En concreto, a deputada do BNG Montse Prado asegurou que o financiamento para a sanidade pública é "insuficiente" e acusou a Almuiña de presentar unhas "contas tramposas"; mentres que Eva Solla afeou o investimento en Atención Primaria e o incremento da partida para "concertos privados".

Pola súa banda, o deputado socialista Julio Torrado criticou que os orzamentos sanitarios crezan un 2,9% cando a economía o fai un 4% e viu un "problema grave de persoal" neste ámbito que non se soluciona con estas contas.

Finalmente, Aurelio Núñez Centeo (PPdeG) viu estas contas "expansivas" e eloxiou os obxectivos de Sanidade para o próximo ano. A maiores, asegurou que o sistema público galego e español é "moi bo", aínda que "mellorable".